Spielen und Bewegen: Schönau soll aktiver werden

Die Sanierungsarbeiten im Stadtteil Schönau sind auch im Corona-Jahr 2020 in vollem Gange. In den kommenden rund zehn Jahren wird dort im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Schönau-Nordwest schließlich ein großer Teil des Vororts umgestaltet. Viele der insgesamt 1743 Wohneinheiten der Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG sind bereits modernisiert oder saniert. Auch die Arbeiten am Spielplatz Rastenburger Straße – einer von drei Arealen, die erneuert werden – laufen. Doch in diese Maßnahme reiht sich ein weiteres besonders Programm, das die Bevölkerung des Stadtteils zu mehr Bewegung animieren soll: die Entstehung des Schönauer Weges – einer zentralen Verbindung durch den Vorort.

Die Schönau ist eine von zwei Modellkommunen des Forschungsprojektes EUBeKo der Pädagogischen Hochschule Heidelberg (PH) und der Universität Würzburg. Das Bundesgesundheitsministerium fördert diese Arbeit, die mit dem Schönauer Weg eine gesunde und bewegte Kommune schaffen soll. EUBeKo steht für „Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse verhältnisorientierter Bewegungsförderung in der Kommune für mehr Chancengerechtigkeit“.

Von der Schönauer Endhaltestelle bis zur Tilsiter Straße soll die Verbindung reichen, die mit Spiel- oder Bewegungsmöglichkeiten bestückt werden soll. Dabei gehe es ausdrücklich nicht um Sport, sondern um Bewegung, sagt Lisa Paulsen von der PH. Der Bereich biete sich wegen der derzeitigen Sanierungsmaßnahme Nordwest besonders für das Projekt an. Eine Planungsgruppe aus der Stadterneuerung, Stadtplanung, dem Gesundheitsamt, der GBG, PH und des Quartiersbüros plant die Prozesse vor Ort.

Kernstück der Maßnahme ist der rund drei Kilometer lange durchgängige Weg innerhalb des Quartiers, der bewegungsfreundlich gestaltet werden soll. Zu dieser Planung gehört auch eine Bürgerbefragung der rund 3000 Bewohner des Quartiers, die trotz Corona in diesem Jahr abgeschlossen werden konnte: „Bei unserer Fragebogenaktion hatten wir einen Rücklauf von 160 Teilnehmern“, erklärt Paulsen. Zudem waren die Mitarbeiter bei verschiedenen Veranstaltungen dabei, wie dem Gesundheitstag oder der Stadtteilkonferenz. „Wir haben versucht, das Beste aus den Rahmenbedingungen rauszuholen“, so Paulsen.

Die Auswertung der Wünsche der Stadtteilbewohner für den Weg ergab bislang folgende Ergebnisse: Die Schönauer wollen eine Beleuchtung, Mülleimer und Hundekottüten vor Ort. Quartiermanager Christian Endres berichtet auch von schwierigen Momenten: „Es gab auch Menschen, die sagten, dass es doch egal sei, was sie sich wünschen, dass ohnehin nichts passiere. Aber gerade sie haben wir angehört. Die Leute sollen merken, dass das, was sie sagen, gehört wird“, so Endres.

„Ursprungsgedanke war, dass es keinen geraden Weg in diesem Bereich gibt, hier ist alles total verwinkelt“, so Peter Brandenburger von der GBG. Der Weg solle auch für Räder nutzbar und für Bewohner bewegungsfreundlicher und barrierefreier sein. Wie breit der Weg werden soll, das entscheide sich, wenn klar sei, welche Ideen untergebracht werden müssten: „Aber wir wollen nicht alles verbauen“, so Brandenburger. Der grüne Gedanke solle weiter gelten. „Wir wollen auch den Autoverkehr minimieren und die Schönau schöner machen“, sagt Paulsen. Im Frühjahr, so Endres, würden dann „Nägel mit Köpfen“ gemacht und Gelder beantragt.

„Alles im Zeitplan“

Peter Brandenburger von der GBG erläutert, was sich zuletzt getan hat: „Wir haben in der Lilienthalstraße angefangen und arbeiten uns in die Mitte des Gebietes vor.“ Geplante Mieterempfänge mussten wegen der Pandemie gestrichen werden: „Aber trotzdem ist alles im Zeitplan.“

„Ende 2027 soll alles fertig sein“, schätzt er. Bereits jetzt, stellt er fest, fühlten sich die Menschen im Stadtteil viel sicherer. „Der Wohlfühlfaktor ist gestiegen.“ Das Forschungsprojekt EUBeKo, das im September 2019 gestartet wurde, läuft bis Mai 2022. Bis dahin sollen die Bauarbeiten am Schönauer Weg bereits in vollem Gange sein.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.01.2021