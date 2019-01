Spielfreude und unsterbliche Gassenhauer

Er hat versucht, den Begriff „Soul“ so breit wie möglich zu interpretieren. Sagt Helmut Lotti mit Blick auf sein jüngstes Album. Dafür habe er ganz unterschiedliche Stücke zusammengesucht – Lieder von Motown, poppigen und bluesigen Soul. Das passt auch zu dem 49-Jährigen, der sich seit über 25 Jahren über stilistische Grenzen hinwegsetzt, mit seinen Coverversionen Millionen von Alben verkauft hat und zahlreiche Preise sammeln durfte. „Soul Classics in Symphony“ heißt der im vergangenen September erschienene Langspieler, den der belgische Sänger nun auch auf Tour vorstellt.

Sein Auftritt im gut besuchten Mozartsaal des Rosengartens markiert den Auftakt der Konzertreise, auf der Lotti erneut vom Golden Symphonic Orchestra unter Leitung von Wim Bohets begleitet wird. Die 21 Musiker sorgen dabei für einen sehr gepflegten (vor allem auch: Streicher-starken) Sound, der den charmanten Unterhaltungs- und agilen Stimmkünstler mal geschmeidig-zart, mal mit allerhand Verve umspielt. Dessen Klassiker-Reise führt von Sam Cookes „Wonderful World“ und „Bring it on Home to me“ über den mit vollem Orchesterklang in Töne gesetzten Temptations-Hit „My Girl“ bis zu Hot Chocolates „So you win again“, vom Blues-Klassiker „I’d rather go blind“ bis zu Jimmy Ruffins „What becomes of the Brokenhearted“. Auch neueres Liedgut wie Lionel Richies Ohrenschmeichler „Easy“ und „Purple Rain“ von Prince finden sich in dem zusätzlich mit zwei fröhlich-beschwingten Eigenkompositionen („Down the Aisle together“ und „A beautiful Life“) sowie einem Rhythm-and-Blues-Medley geschmückten Soul-Programm.

In der zweiten Konzerthälfte zeigt Lotti dann seine ganze, von thematischen Fesseln gelöste Genre-Gängigkeit: Zwischen der opulent präsentierten „Bohemian Rhapsody“ von Queen und Brecht/Weills „Mack the Knife“, zwischen dem Liebeslied-Klassiker „Bésame mucho“ und dem unsterblichen Gassenhauer „O Sole mio“ bleibt genug Zeit und spielfreudige Muße, um unter anderem den guten alten Schaufelraddampfer „Proud Mary“ von Creedence Clearwater Revival auf den Mississippi zu setzen. Ein Elvis-Medley darf auch nicht fehlen, ebenso wenig Puccinis Arie „Nessun Dorma“, mit der sich Lotti nach insgesamt zwei Stunden Programm endgültig vom begeistert applaudierenden Publikum verabschiedet.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019