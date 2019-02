Spielkurs für Babys

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Mannheim startet ab dem heutigen Mittwoch einen neuen Eltern-Babykurs. Er soll Müttern und Vätern die Möglichkeit geben, „ihr Kind im ersten Lebensjahr bewusster zu erleben und es durch Spiel und Bewegung anzuregen“, wie es in der Mitteilung des DRK heißt. Eine ausgebildete Kursleiterin begleitet die Eltern dabei durch das erste Lebensjahr des Kindes. Neben Bewegungs- und Sinnesanregungen für das Kind würden auch „elterliche Bedürfnisse nach Entspannung, Information und Austausch mit anderen Familien“ berücksichtigt.

Die Gruppe trifft sich einmal wöchentlich mittwochs von 10 bis 11.30 Uhr in den Räumen des DRK-Quartierbüros in der Schwetzinger Straße 130. Willkommen sind alle Mütter, Väter oder andere Bezugspersonen mit ihren Babys, die in den Monaten Oktober bis Dezember 2018 geboren wurden. Auch der Einstieg in den laufenden Kurs ist möglich. Anmelden kann man sich bei Sabine Schalk-Odenwälder vom Fachbereich Familie des DRK-Kreisverbandes unter der Telefonnummer 0621/321 81 34 oder per Mail an familie@drk-mannheim.de. Eine Übersicht über die Kursangebote des DRK sowie weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Kreisverbandes unter www.drk-mannheim.de red/imo

