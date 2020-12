Spielpark umgeplant

Die Bundesgartenschau-Gesellschaft wird zwei Stationen im „Erfinderpark“, in dem Spielgeräte in Anlehnung an Mannheimer Erfindungen platziert werden sollen, ändern. Das teilte Oberbürgermeister Peter kurz im Hauptausschuss mit. Die Geräte zum Klettern und Toben, verteilt über eine Strecke von etwa 1,2 Kilometer am Nordrand von Spinelli, sollten an Auto, Traktor, den erste elektrischen Aufzug, das erste Raketenflugzeug der Welt von dem Mannheimer Julius Hatry und die Luftschiffe von Schütte-Lanz erinnern. Die Spielstationen, die Luftschiff und Raketenantrieb gewidmet waren, sollen nun umgeplant werden, weil diese Innovationen auch für militärische Zwecke genutzt wurden. Zudem wurde bekannt, dass Johann Schütte früher Verfechter der Nationalsozialisten war. „Es war nie unser Anliegen, den Erfindern – also den jeweiligen Personen dahinter – ein Denkmal zu setzen,“ so Michael Schnellbach, der Geschäftsführer der Bundesgartenschau. Man wolle „Mannheim als ein Ort für Innovationen präsentieren“, aber Missverständnissen hinsichtlich militärischer Entwicklung versus ziviler Nutzung vorbeugen, sagte er. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020