Spinelli: Die CDU will mehr Eigentum, SPD pocht auf Sozialquote

Wie hoch dürfen die Häuser sein, wie dicht die Bebauung, wie groß der Anteil an bezahlbarem Wohnraum, wie breit wird die Frischluftschneise, wo genau verläuft der Schnellradweg? Bei der Präsentation des Spinelli-Rahmenplans vor Bezirksbeiräten aus Käfertal und Feudenheim im Kulturhaus Käfertal taten sich die alten Konfliktlinien auf, die den Beteiligungsprozess zum zukünftigen Buga-Gelände von Anfang an begleiten. Für Bürgermeister Lothar Quast, der die Sitzung leitete, und die Stadtplaner ein Vorgeschmack auf die in der kommenden Woche anstehenden Beratungen im Konversionsausschuss und im Hauptausschuss.

Kritik kam zunächst von der CDU. „Zu groß, zu heftig, zu hoch“, kommentierte der Käfertaler Bezirksbeirat Georg Herrmann. Zusammen mit seinem CDU-Kollegen Michael Mayer machte er die Zustimmung seiner Partei von vier Punkten abhängig: mindestens 50 Prozent Eigentumsanteil, Einfamilienhäuser auf beiden Seiten der Deidesheimer Straße, eine weiterführende Schule für Käfertal und ein schlüssiges Verkehrskonzept. Die Planer hatten auf Antrag der CDU die ursprünglich angedachten 2200 Wohneinheiten auf 1800 verringert. Sie SPD-Gemeinderatsfraktion sieht dies anders und fordert mindestens 2000 Wohneinheiten mit Umsetzung der 30-Prozent-Quote für bezahlbare Mietwohnungen auf Spinelli. Von Feudenheimer Seite wurden vor allem die U-Halle inmitten der Frischluftschneise sowie der geplante Radschnellweg durch die Au kritisch angesprochen. Stadtrat Roland Weiß (ML/Freie Wähler) kritisierte zudem negative klimatische Auswirkungen für die jetzigen Bewohner.

Quast: „Grobes Instrument“

Der Rahmenplan beruht auf den städtebaulichen Konzepten der Büros Wessendorf (Städtebau) und RMP (Freiraum), es sind aber auch zahlreiche Anregungen aus der Bürgerschaft eingeflossen. Ein Rahmenplan umfasst alle für eine funktionierende Wohnsiedlung notwendigen Angaben zur Mobilität, Energie, Ökologie und natürlich zu städtebaulichen Aspekten. Allerdings, das betonte Lothar Quast, diene er nur als ein „grobes Planungsinstrument“. Alle näheren Details müssten in der weiteren Bauleitplanung besprochen und geklärt werden.

Die Ergebnisse sind also noch nicht in Stein gemeißelt. Aus dem städtebaulichen Leitbild lassen sich aber doch ein paar Festlegungen ablesen. So sollen sich die höher geschossigen Gebäude als klare Stadtsilhouette vom Landschaftspark abheben. Vier- bis fünfgeschossig wolle man hier bauen, hieß es, an einigen markanten Stellen sogar höher bis zu 36 Metern. Wie Klaus Elliger, Leiter des Fachbereichs Stadtplanung betonte, sollen möglichst viele Bewohner in den Park hineinschauen können, weshalb man die Innenhöfe der Randbebauung um 90 Grad zum Park hin gedreht habe.

In Nachbarschaft zur TVK-Sportanlage, wo auch die drei Hauptachsen Völklinger Straße, Anna-Sammet-Straße und Wachenheimer Straße zusammentreffen, ist ein zentraler Platz als neue Mitte für Käfertal-Süd geplant. Auf einer Grünfläche neben dem Joseph-Bauer-Haus soll eine Grundschule samt Schulsporthalle entstehen. Über grüne Achsen setzt sich die Parklandschaft ins Wohnquartier fort. Umgekehrt sollen die Zugänge ins Grüne klar definiert werden. Der Park kann entlang einer 1,5 Kilometer langen Promenade unmittelbar erlebt werden.

Geplant ist, dass die ersten Häuser als Teil der Bundesgartenschau 2023 am neuen Quartiersplatz entstehen. Zahlreiche Meldungen betonten, dass eine Anbindung an die Straßenbahn so früh wie möglich kommen müsse. Doch hier liegt Käfertal-Süd in der Prioritätenliste ganz weit hinten. Immerhin soll die Buslinie 53 künftig in beide Richtungen im 20-Minuten-Takt fahren.

