Spinelli-Führung für „MM“-Leser

Noch steht ein dichter Zaun, seit 1945 durfte bisher niemand mehr auf dieses Gelände: das Areal der Spinelli-Kaserne zwischen Feudenheim und Käfertal. Doch derzeit wird hier heftig gebaut, werden alte Gebäude abgerissen und Flächen umgestaltet für die Bundesgartenschau Mannheim 2023, die vom 14. April bis 8. Oktober 2023 neue Maßstäbe setzen und über die Themen Klima, Umwelt, Energie und Nahrungssicherung informieren will.

Auf dem Westteil des Geländes entsteht der sogenannte „Klimapark“, der die Weite der Natur erlebbar machen und geschützte Gebiete für bedrohte Pflanzen- und Tierarten bieten soll. Am nördlichen Rand wird die Parkschale Käfertal zu finden sein, ein Spiel- und Bewegungsraum für alle Generationen, dazu Themengärten mit Blumenschauen und Pflanzenausstellungen sowie der „U-Halle“ als zentralem Ort für Veranstaltungen und Gastronomie. Die Bundesgartenschau-Gesellschaft bietet „MM“-Lesern die Chance, einen Blick hinter den Bauzaun zu werfen und die Entstehung dieses Großprojekts mit zu verfolgen. Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Bundesgartenschau-Gesellschaft, führt am Montag, 28. September um 17 Uhr über das Spinelli Gelände, erläutert vor Ort das Ausstellungskonzept und gibt exklusive Einblicke in die aktuelle bauliche Entwicklung des Areals.

Die Plätze werden verlost. Einfach bis Freitag, 13 Uhr, anrufen unter der Nummer 01379/88 30 13 (legion, 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend). Stichwort „Buga“ sowie Vor- und Nachname und Telefonnummer nennen. Teilnahme auch online möglich unter morgenweb.de/buga-verlosung.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Melden sich mehr Teilnehmer, als Plätze zur Verfügung stehen, entscheidet das Los und wir versuchen, weitere Termine anzubieten. Wer teilnehmen kann, wird von uns vorher telefonisch benachrichtigt. Mit der Zusage teilen wir den genauen Treffpunkt mit. Mund- und Nasenschutz sowie festes Schuhwerk erforderlich. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.09.2020