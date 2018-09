Spinelli-Gelände für Interessierte geöffnet

Fünf Jahre vor der auf Spinelli geplanten Bundesgartenschau konnten Interessierte das frühere US-Militärgelände besichtigen. Bei Sonnenschein am Samstag kamen nach Schätzung von Buga-23-Geschäftsführer Michael Schnellbach rund 150 Bürger. Damit sei er „absolut zufrieden. Es zeigt, wie das Interesse an dem Thema steigt.“ Viele Besucher seien überrascht gewesen, wie riesig das rund 80 Hektar große Areal zwischen Feudenheim und Käfertal-Süd wirke. Unser Bild zeigt ein Modell in der U-Halle. Der südwestliche Teil, in dem noch rund 700 Flüchtlinge untergebracht sind, blieb allerdings abgesperrt. Gleichwohl standen reichlich Wege offen, das Areal mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu erkunden. Dabei fand sich auch Kurioses wie eine frühere Kantine mit Eichbaum-Emblem, die den Namen „Iris“ trug. sma (Bild: Keiper)

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.09.2018