Spirituelle Beratung für Schwangere

Zum ersten Mal bietet die Evangelische Gemeinde Neckarstadt eine spirituell ausgerichtete Schwangerschaftsbegleitung an. Das erste Gruppentreffen von „Anvertraut“ unter der Leitung von Vikarin Michaela Schmittberg findet an diesem Mittwoch, 2. Oktober, von 20 bis 21.30 Uhr im Melanchthonhaus in der Lange Rötterstraße 39 statt, weitere Termine danach alle 14 Tage. Eine Physiotherapeutin begleitet die Veranstaltung. Auf dem Programm stehen Wahrnehmungsübungen, Meditationen und Gebete. Mitmachen können schwangere Frauen jeglichen Glaubens. Teilnehmerinnen sollten bequeme Kleidung, warme Socken und eine Yogamatte mitbringen. apt

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.10.2019