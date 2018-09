Spontane Spende für Kuchenstand

Plötzlich standen sie bei ihr vor der Theke: Annemarie und Dieter Schmidt aus Feudenheim gingen eigens ins Café Mohrenköpfle in der Mittelstraße, um sich als Kuchenspender zu melden – für das Blumepeterfest am 29. September. Der Feuerio organisiert es zugunsten der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“, aber den Kaffee- und Kuchenstand, den managt „Mohrenköpfle“-Chefin Gwendolyn Wentzlaff.

„Wir möchten gerne zwei Kuchen spenden, wie geht das?“, erinnert sich Wentzlaff an das freundliche Gespräch. Sie nahm die Zusage gerne entgegen – und hat auch weitere Zusagen zu melden.

So haben Karl-Heinz und Christel Schies ihre Zusage von zehn auf 15 Kuchen aufgestockt. Je fünf Kuchen steuern Alexander und Gabriele Fleck, Werner Geis und Traudel Troncone bei, drei Piedad Schlupp, Hans-Gert Schweigert und Gisela Sojka, zwei schieben Katrin Bauch sowie Sabine Klotz vom Salon Armin in den Ofen, einen Elvira Jacobi. Christian Binz vom Hotel Mack sponsert zwölf Pfund Kaffee, Wolfgang Bohatsch steuert für das große Benefizfest zudem 500 Brezeln bei.

Auch weitere Geldspenden gingen über das Wochenende auf dem Spendenkonto ein. 150 Euro sind von Werner Geiss gutgeschrieben worden, je 100 Euro haben Dietmar und Dietlind von Hoyningen-Huene sowie Pia Müller überwiesen, 50 Euro Manfred und Monika Esser 30 Euro Inge Bartenwerfer und zehn Euro Margaretha Schreiber.

Auch über zahlreiche weitere Sachspenden für die Blumentombola freuen wir uns. Die Schlossverwaltung Mannheim wertet die Tombola mit zehn Freikarten der Staatlichen Schlösser und Gärten auf und legt gleich noch fünf Reisebegleiter dazu, dreimal zwei Ehrenkarten-Gutscheine für Akademiekonzerte hat die Musikalische Akademie des Nationaltheaterorchesters geschickt. Doris Zwillich bestickte 18 Stoff-Einkaufstaschen mit dem Blumepeterfest-Emblem und brachte sie vorbei. Monika Trautmann von den „Smiley’s Pizza Profis“ gibt acht Gutscheine zu fünf Euro sowie je vier Frühstücksboxen und Pipo Boxen.

Auch „Chako“ hilft gerne mit

Ein weiterer Dank geht an Comedian Christian „Chako“ Habekost, dessen Manager Thorsten Scheller sechs Bücher „Habekostbarkeiten“ und zwei Bände „Chako babbelt“ vorbeibrachte – plus Autogramme. Die Platzhirsch GmbH von Ex-Prinz Arno Kiegele stiftet einen Gutschein über eine Box für acht Personen zum Mannheimer Oktoberfest, Horst und Regina Umland fünf Bücher, drei DVDs, eine DVD-Kassette „Loriot“ sowie eine Schmuckkassette. Schließlich geht noch ein Dank an Hafendirektor Roland Hörner vom Staatlichen Hafenamt für vier Kartons „Hafenperle“. Prosit! pwr

