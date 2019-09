Sportler gehen leer aus

Rund 25 Wassersportfreunde sind am Mittwoch ins Stadthaus gekommen. Sie müssen nicht lange warten. Weil das Thema Kombibad auf derart großes Interesse stoße, so Bürgermeister Lothar Quast, nimmt sich der Sport- und Freizeitausschuss diesen Tagesordnungspunkt, als dritten eingeplant, gleich als ersten vor. So erhält Dirk Schulz das Wort. Der Sprecher des Aktionsbündnisses „Erhalt Mannheimer

...