Sportliche Leistung für guten Zweck

Ein Sponsorenlauf in Pandemie-Zeiten: Unter dem Motto „Gemeinsam alleine“ sind jetzt 909 Sportlerinnen von völlig unterschiedlichen Orten aus zum ersten virtuellen Engelhorn sports Frauenlauf gestartet. Jede konnte sich ihre ganz persönliche Strecke auswählen. Zu den Bedingungen zählten nur die Länge von sechs Kilometern und der gemeinsame virtuelle Startschuss. Der fiel für alle Läuferinnen um Punkt 18 Uhr.

„In Zeiten von Hygiene- und Abstandsregeln haben sich unglaubliche 909 Teilnehmerinnen danach gesehnt, beim virtuellen Engelhorn sports Frauenlauf Mannheim endlich wieder ihre Frauenpower unter Beweis zu stellen“, berichtete Mitorganisator Ralf Niedermeier von der „n plus sport GmbH“.

Solidarität in schwierigen Zeiten

„Mit dem virtuellen Veranstaltungskonzept möchten wir zeigen, wie wichtig sportliche Motivation und Zusammenhalt gerade in schwierigen Zeiten sind. Wir als Veranstalter sind sehr froh, unsere Partner und Sponsoren an unserer Seite zu wissen. Besonders die enorme Unterstützung und der Zuspruch der knapp Tausend Läuferinnen bestärkt und motiviert uns“, betonte Niedermeier.

Die Läuferinnen auf Zeit wurden mit der App „viRACE“ und der Stimme des Moderators Hartwig Thöne während des Laufs virtuell begleitet und angefeuert. Ansagen über das Renngeschehen wie „Deine Mitläuferin ist zehn Sekunden vor dir! Jetzt nochmal Gas geben!“ spornten die Teilnehmerinnen zu noch mehr Einsatz an. Im Ziel angekommen sorgten die Verpflegung sowie die Finisher-Medaille für die richtige After-Run-Stimmung. Die verschwitzten Zielfotos und lustigsten Videomitschnitte der Teilnehmerinnen mit den Hashtags #frauenlaufmannheim und 7. #frauenlaufgoesvirtual wurden auf der Social Wall auf der Veranstaltungswebseite zu einem kunterbunten Abbild aller Lauf-Erlebnisse vereint. Via Facebook-Livestream wurden auf dem Gelände am TSV Mannheim die größten Teams prämiert.

Die schnellsten Läuferinnen bekamen Wertgutscheine von Engelhorn sports. Mit einer Zeit von 22:30 Minuten sicherte sich Merle Brunnée den ersten Platz. Ungeschlagen in der Kategorie „Größtes Team“ bleibt in diesem Jahr Engelhorn sports mit 29 Läuferinnen. Mit der Prämierung des kreativsten Zielfotos warb das Unternehmen Bauhaus bei einer Gewinnspiel-Aktion und verloste fünf Mal 100 Euro Einkaufsgutscheine sowie ein Laufshirt.

Ob vor, während oder glücklich nach dem Lauf: „Solidarität und Zusammenhalt sind in diesem Jahr besonders wichtig“, sagte Niedermeier. Pro Teilnehmerin wird ein Euro an regionale Vereine und den offiziellen Charity-Partner, Plan International Deutschland, gespendet.

Darüber hinaus konnten die Läuferinnen bei der Anmeldung eine Extra-Spende leisten und erhielten dafür eine Spezial-Startnummer. Kurzum: „Es war eine super Aktion“, resümiert Niedermeier. Dennoch hat er einen Wunsch: „Dass wir 2021 wieder alle zusammen an der Startlinie stehen und feiern können.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.09.2020