Sportliche und bauliche Rätselfragen

Dürfen sich Mieter Hoffnungen machen, dass die Preise ihrer Wohnungen künftig nicht mehr so stark ansteigen? Die neue Mietpreisbremse soll dazu beitragen. Die Verordnung gilt seit Anfang Juni in Mannheim und 88 weiteren Kommunen Baden-Württembergs und regelt, dass die Neuvertragsmiete die ortsübliche Vergleichsmiete um höchstens zehn Prozent übersteigen darf. In der Stadt hat sie für Lob und Tadel gesorgt und die Menschen diskutierten über sie – ein Grund, sie als Lösungswort ins Sommerrätsel aufzunehmen.

Sportliche Fragen hatten wir Anfang der Woche an unsere Rätsler: Der SV Waldhof stand im Fokus. 2019 standen sich die Profiteams des SV Waldhof Mannheim und des 1. FC Kaiserslautern erstmals wieder in einem Pflichtspiel gegenüber. Außer Rand und Band geraten die Waldhof-Fans in der 10. Minute, als der Führungstreffer für den SVW fällt. Die Partie endet 1:1, doch das Tor bleibt unvergessen. Der Torschütze auch. Der Vorname des Spielers war gesucht, es war Gianluca Korte. Bei der nächsten Frage ging es um eine riesengroße SVW-Fanfigur, die einst bei einer Partie hochgezogen wurde. Wir suchten den Gegner dieses Spiels, das 0:0 endete. Es war Meppen. Für eine andere Partie wollten wir das Herkunftsland eines Torschützen wissen: Luxemburg. Die Kurzform eines Fanclubs des SV Waldhof, der sich gegen Gewalt und Rassismus einsetzt, war gesucht, die Lösung lautete Doppelpass. Zu guter Letzt stand der Nachname des Filmemachers Florian Erker im Fokus, der einen Film über den Aufstieg drehte. Im zweiten Rätsel in dieser Woche fragten wir zu Bauen und Wohnen. So suchten wir nach dem Namen der gesamten Fläche am Rande der Innenstadt, die nach der früheren Nutzung benannt ist – das Postareal.

Weiter ging die Knobelei um eine Regelung, die Sozialquote. Sie regelt, dass Investoren bei den meisten Neubauprojekten mit mehr als zehn Wohneinheiten mindestens 30 Prozent der Wohnungen günstig anbieten müssen, für maximal 7,50 Euro pro Quadratmeter. Eines von Mannheims auffälligen Gebäudekomplexen – das Collinicenter – galt es zudem noch zu erraten. Weiter war der Mietspiegel ein gesuchtes Wort, bei dem unsere Leser ins Grübeln kamen. Und eine Abgabe wurde in diesem Jahr noch erfragt – die Grundsteuer. Inzwischen hat sich die Politik geeinigt, die Neuberechnung soll ab 2025 erfolgen. Kritiker befürchten, dass es für viele Eigentümer und Mieter jetzt teurer wird.

Der Gewinner wird am Dienstag gezogen. Von den Teilnehmern der vergangenen Woche hatte Rätsel-Teilnehmerin Alexandra Wolff viel Glück. Sie ist die Gewinnerin des 60-Euro-Gutscheins im „Mannheimer Morgen“-Ticketshop. see

