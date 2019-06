Sportplatz als Initialzündung

„Das hier“, sagt Bernhard Boll und zeigt auf die Gaststätte am Strandbad-Nord, „ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir nicht überall Millionenprojekte auflegen müssen, um eine einzigartige Atmosphäre zu erhalten.“ Der 57-jährige Sozialdemokrat ist gerade neu in den Gemeinderat gewählt worden. Mit der Frage, wie die verschiedenen Nutzungen am Strandbad unter einen Hut gebracht werden können, beschäftigt er sich als Bezirksbeirat in Neckarau aber bereits seit geraumer Zeit.

Der promovierte Sozialwissenschaftler bringt viel theoretisches Wissen über politische Prozesse mit, aber noch mehr Herz für bürgerschaftliches Engagement bei konkreten Problemen vor Ort. Zum Beispiel, ob am Strandbad jeder seinen privaten Grill mitbringen darf, oder ob – ähnlich wie im Luisenpark – Grillstellen fest eingerichtet werden, die dann von den Bürgern genutzt werden können.

Abi am Moll-Gymnasium

Bernhard Boll, in Mannheim geboren, machte am Moll-Gymnasium sein Abitur und studierte in Mannheim, Halle/Saale und in Amherst im US-Bundesstaat Massachusetts. Bis 2002 lehrte er als Hochschuldozent in Halle, bevor er zur BASF kam. Für die Anilin war er unter anderem mit Themen wie Energieeffizienz und der europäischen Energieversorgung beschäftigt und hat einige Jahre im finnischen Helsinki und dem russischen Jekaterinburg verbracht. Zuvor war er zudem im Stab des früheren BASF-Vize Eggert Voscherau tätig. Gegenwärtig arbeitet Boll in der hauseigenen Unternehmensberatung des Chemiekonzerns.

Bolls Eltern hatten ein Elektrogeschäft in R 7, und als Student schrieb er Zeitungsartikel für den „Mannheimer Morgen“, die „Rheinpfalz“ und die „Rhein-Neckar-Zeitung“. Als in seinem Heimatstadtteil Almenhof vor einigen Jahren der 48er-Platz, ein nicht mehr als offizielle Sportanlage genutzter Fußball- und Leichtathletikplatz, bebaut werden sollte, engagierte sich der Vater von vier Kindern mit Nachbarn und Freunden in der Anwohner-Initiative für den Erhalt der beliebten Freizeitanlage.

Engagiert fürs Strandbad

„Das war für mich eine Art Initialzündung“, erzählt er von seinem „Coming out“ als Lokalpolitiker, „Ich bin dann in die SPD eingetreten und habe mich im Ortsverein in Neckarau und im Bezirksbeirat engagiert.“ Mit der Erfahrung aus der 48er-Initiative und den Diskussionen ums Strandbad will er sich nun als Stadtrat um die Freizeit- und Sportpolitik und die kommunale Wirtschafts- und Sozialpolitik kümmern. Auch Klima- und Energiepolitik sind Themen, bei denen er mitreden wird. Und zwar ganz konkret, vor Ort in Mannheim.

„Es wird die spannende Frage sein, wie wir mit der anstehenden Rheindammsanierung und mit der künftigen Nutzung des Großkraftwerks umgehen.“ Noch sind die Rollen in der neuen SPD-Fraktion nicht verteilt, vorwegnehmen will Bernhard Boll nichts. Vornehm zurückhalten will er sich als Neuling im Rat aber auch nicht, kündigt er an. Dass er dabei den Jesuiten Claudio Acquaviva (1543-1615) mit dem Motto „suaviter in modo, fortiter in re“ (lat. für gemäßigt in der Art, aber hart in der Sache) zitiert, lässt erkennen, wie Boll seine praktischen Erfahrungen und sein theoretisches Wissen einsetzen möchte: „Mir ist es wichtig, Politik zu vermitteln, den Weg vom Bürgerwunsch bis zur politischen Entscheidung beratend, kompetent und aufrichtig zu begleiten“, erklärt Boll – und so steht es auch auf seiner Internetseite. „Fair und solidarisch“ will er dabei „möglichst viele Interessenlagen bei einer politischen Entscheidung berücksichtigen“.

So emotionsgeladenen Streitthemen wie die Rheindammsanierung oder der Grillrauch am Strandbad fordern auch heraus: Bernhard Boll möchte Lösungen finden, mit denen alle leben können. Und zwar, wie es seine Art ist: freundlich im Gespräch, aber bestimmt in der Sache.

