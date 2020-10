Sprachförderung als Schlüssel

Eigentlich sollte an diesem Sonntag zum „Día de Muertos“ ein Fest am Rheinufer stattfinden. Doch die steigenden Infektionszahlen haben die Pläne zunichte gemacht. Dieser „Tag der Toten“ wird in Mexiko vom 31. Oktober bis zum 2. November gefeiert. Im Gegensatz zu Allerheiligen, wie man es in Deutschland kennt, ist der Día de Muertos ein fröhliches, buntes Fest. Weltweit sind die Bilder bekannt von bunten „Calaveras“ (Schädeln) und von den sogenannten „Catrinas“, opulent gekleideten Frauen mit als Totenkopf geschminkten Gesichtern.

„Wir hatten einen Umzug geplant, die Kinder sollten als Skelette verkleidet zusammen mit ihren Eltern in geschmückten Bollerwagen die Rheinpromenade hin und zurück laufen, begleitet von als Catrinas verkleideten Frauen. Anschließend wollten wir gemeinsam das traditionelle Pan de Muerto, ein Hefegebäck, essen und heiße Schokolade und Punsch trinken“, erzählt Anita John. Die 34-Jährige ist Mitglied im Vorstand des deutsch-hispanischen Eltern-Kind-Vereins La Casita („Das Häuschen“), der das Fest geplant hatte. Der Verein richtet sich an Familien mit spanischsprachigem Hintergrund in der gesamten Rhein-Neckar-Region.

Nur EU-Bürger haben Anspruch

Der Schwerpunkt liegt auf der Sprachförderung. „Aus beruflicher Erfahrung weiß ich, dass bei einer zwei- oder mehrsprachigen Erziehung mindestens eine Sprache korrekt verstanden und gesprochen werden muss, um eine weitere Sprache zu lernen“, erklärt die Erste Vorsitzende Alexandra Salazar. Die 39-jährige Kolumbianerin ist mit 18 Jahren mit ihrer Familie nach Spanien ausgewandert, wo sie als Grund- und Sonderschulpädagogin tätig war, bevor sie in Tarragona ihren jetzigen Mann, einen Deutschen, kennenlernte.

Jetzt unterrichtet sie Spanisch an einem Gymnasium in Heidelberg. „Es gibt muttersprachlichen Ergänzungsunterricht in Deutschland, aber nur die Kinder von EU-Bürgern aus Spanien haben darauf Anspruch“, sagt Salazar. Kinder von Südamerikanern blieben meist außen vor. Auch in diesem Bereich will sich der Verein engagieren.

Zur sprachlichen Identität gehört aber auch die gelebte Kultur. „Leider ist es oft so, dass die Eltern aus zwei- oder mehrsprachigen Haushalten mit ihren Kindern erstmal nur die Sprache ‚leben’“, erklärt John. Das sei auch enorm wichtig, doch Kultur gehöre unmittelbar dazu. „Aber man kann nichts weitergeben, was man selber nicht weiß, und nichts lieben lernen, was man nicht kennt.“

John ist in Peru geboren und kam als Dreijährige mit ihrer Mutter nach Deutschland. Die Übersetzerin hat gerade ihr Zweitstudium in Deutsch für das Gymnasiallehramt begonnen, zweites Fach wird Spanisch sein. „Von 2002 bis 2007 haben wir in Lima gewohnt. Es war sehr spannend, das Eintauchen in die peruanische Kultur hat mich und meine drei Schwestern sehr geprägt“, sagt sie. „Im Nachhinein würde ich sagen, dass meine Mutter intuitiv alles richtig gemacht hat.

Auch John legt Wert auf die Kulturvermittlung im Alltag – mit Musik, Essen oder Geschichten. Über ihre Kinder hat sie Kontakt zu anderen Müttern aufgebaut. Die Frauen unterstützten sich gegenseitig bei der Kinderbetreuung - und beschlossen, eine repräsentative Anlaufstelle für Familien mit hispanischem Hintergrund zu gründen.

Zweisprachige Märchenstunde

Seit Herbst 2019 hat der Verein Märchenstunden, Workshops und andere Veranstaltungen organisiert. Die Pandemie hat vieles erschwert, aber beispielsweise die zweisprachige Märchenstunde lässt sich auch online abhalten. Bastelstunden und Ausflüge im Wald zu einem bestimmten Thema sollen den Wortschatz der Kinder erweitern. Unterstützung bekommt La Casita von der Stadt Mannheim, aber auch von Privatpersonen, die den Verein mit ihrer Berufserfahrung in Webdesign, Grafikdesign, Verlag, Marketing und Literatur mitgestalten.

„Ich war schon immer sehr stolz auf meine kolumbianischen Wurzeln“, sagt Shary Vargas, Spanisch- und Englischlehrerin und Zweite Vorsitzende des Vereins. Die Auseinandersetzung mit der Herkunft ihrer Eltern öffne den Kindern auch Türen zu neuen Welten. „Es ist das Kostbarste, das wir unseren Kindern geben können und das sie ihr Leben lang besitzen werden.“

Viertes Gründungsmitglied ist die Mexikanerin Paola Zimmermann, die aus Zeitgründen aus dem Vorstand ausgestiegen ist, sich aber weiterhin im Verein engagiert. Ihre Nachfolgerin, die Kolumbianerin Andrea González, schätzt vor allem das pädagogische Konzept hinter den Aktivitäten. „Ich glaube, dass unser Verein viel in dieser Gesellschaft beitragen kann“, meint die Chemieingenieurin. „Es ist wichtig, dass wir alle den Wert der Zwei- oder Mehrsprachigkeit erkennen.“

Verschiedene Einblicke

Solch eine Community aktiv mitzugestalten, sei ein bereicherndes Gefühl, sagt Anita John. „Meine Kinder bekommen so die Möglichkeit, sich nicht nur mit der peruanischen Kultur zu befassen, sondern erhalten auch ganz nebenbei einen Einblick in die kulturelle Vielfalt und den sprachlichen Reichtum aus vielen Ländern Südamerikas. Das erweitert nicht nur ihren Horizont, sondern fördert auch ihr Selbstverständnis für Gemeinschaft und Toleranz“, zeigt sie sich überzeugt.

