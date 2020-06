Sprachkurse zunächst nur online

Ein Kurztrip ins Elsass oder ein Urlaub in anderen Teilen Frankreichs könnten bald wieder möglich sein – das Institut Français (IF) möchte darauf vorbereiten. Deswegen startet das neue Kursprogramm am 15. Juni. Für Schüler gibt es in den Pfingst- und Sommerferien außerdem „Fitmachkurse“. Weil wegen der Corona-Verordnungen derzeit noch kein Präsenzunterricht möglich ist, bietet das IF seine französischen Sprachkurse online an.

Wie funktioniert’s? Die Dozenten unterrichten per Live-Video, so dass ein persönlicher und direkter Austausch mit den Teilnehmern möglich ist. Während der Live-Sitzung werde ein besonderes Augenmerk auf die Sprachfertigkeit und die Kommunikation auf Französisch gelegt, so das IF. Alle notwendigen Dokumente stehen im Internet zur Verfügung. Beim Themenkurs „Fit für Ihren nächsten Frankreich-Urlaub“ werde Sprachwissen beispielsweise direkt angewendet, die Teilnehmer lernten „nützliche Redewendungen“ und diskutierten miteinander. Im August und im September finden zweiwöchige Intensiv-Kurse statt, bei dem jeder sein Französisch täglich verbessern kann.

Angebote für Schüler

Jugendliche können bei einem Online-Fitmachkurs in den Pfingstferien den Schulstoff nach- und wiederholen. Für Siebt- bis Zwölfklässler bietet das IF einen Präsenzkurs in der letzten Sommerferienwoche im September an. Einzelunterricht oder Stunden zu zweit oder zu dritt sollen dann ab 15. Juni auf Anfrage beim IF in C 4, 11 möglich sein. red

Info: Kontakt zum Institut Français: 0621/2 93 28 46

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.06.2020