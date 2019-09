„Sprachlos und massiv verärgert“

„Mein Verein ist tot.“ Mit diesem Gedanken im Kopf geht Ingo Bauer mit seinem Kumpel Christian Sandner am Nachmittag des 27. Mai 2018 nach Hause. Drinnen im Stadion bricht der Schiedsrichter das Aufstiegsspiel des SV Waldhof, seines SV Waldhof, im Carl-Benz-Stadion gegen den KFC Uerdingen wegen Krawallen gewaltbereiter Fans endgültig ab. „Es wird zehn Jahre dauern, bis wir wieder aufgestanden sind“, denkt Bauer damals. Tatsächlich geht alles viel schneller: Ein Jahr später steigt der Club souverän auf, in der dritten Liga läuft es sportlich klasse. Wie andere Waldhof-Anhänger auch kann Ingo Bauer sein Glück kaum fassen.

Dieses Gefühl bekommt mit Beginn der Berichte dieser Zeitung Anfang September dieses Jahres starke Dämpfer. Anlass sind neue Informationen und Erkenntnisse zu offensichtlichen Sicherheitsmängeln im Stadion. Bauer ist „sprachlos“ über die Größe der Berichterstattung - und „massiv verärgert“. Viele Fans schreiben an die Redaktion und drücken ihr Missfallen aus. „MM“-Chefredakteur Dirk Lübke, über dessen Tisch die Beschwerden gehen, lädt die Anhänger zu einem Austausch in die Redaktion ein.

Perspektivenwechsel - das ist in etwa das unausgesprochene Motto und Ziel des Gesprächs. Neben Bauer diskutieren am Donnerstagabend Christian Sandner, Kai Erny und Sven Zöbeley mit Lübke, Autor Markus Mertens und Stefan Proetel, Ressortleiter Lokales/Regionales. Die vier Fans üben in dem emotionalen Gespräch unisono heftige Kritik, erzählen aber auch, warum sie so getroffen sind.

Umgekehrt erfahren sie, welche Kriterien und Maßstäbe die Redaktion bei Recherche und Umsetzung einer solchen Geschichte anlegt und dass sie eben den Auftrag hat, die Öffentlichkeit über Missstände aufzuklären. Und die hatte es damals im Stadion nach Informationen des „MM“ gegeben: Statt der vereinbarten 250 Ordner schickt der Sicherheitsdienst mindestens ein Drittel weniger ins Stadion. Die Polizei gibt auf Nachfrage des „MM“ jetzt zu, vor dem Spiel darüber informiert worden zu sein. SVW-Geschäftsführer Markus Kompp bestreitet, davon gewusst zu haben.

Auch für Christian Sandner war die aktuelle Berichterstattung zu überdimensioniert. „Sie sind über das Ziel hinausgeschossen“, Erkenntnisgewinne habe er wenige, sagt der 50-Jährige. Der Verein habe mittlerweile alles aufgearbeitet. Unbeteiligte Leser könnten den Eindruck gewinnen, es sei aktuell wieder zu Krawallen gekommen.

Kai Erny wirft der Redaktion vor, sie habe mit den Texten und Fotos am „Familienspieltag“ des SV Waldhof gegen Würzburg „Angst und Schrecken verbreiten wollen“. Der „MM“ solle aus seiner Sicht „weniger reißerisch“ und nicht „jeden Tag etwas Neues“ zu dem Thema schreiben.

Sven Zöbeley findet die Geschichte „nicht ausrecherchiert“, schließlich habe es die meisten Verletzten außerhalb des Stadions gegeben. Dort also, wo die Polizei zuständig gewesen sei - und nicht der Ordnungsdienst.

„Ich habe den Fehler gemacht, nicht intensiv genug darüber zu diskutieren, ob der Umfang auch hätte kleiner ausfallen können“, sagt Chefredakteur Dirk Lübke. Er lasse sich aber nicht abbringen von seiner grundlegenden Entscheidung, die Geschichte auf Basis seiner Informationen zu veröffentlichen, da „die Defizite vorher nicht öffentlich bekannt waren“. Auch der lange zeitliche Abstand zum Spiel sei für ihn unproblematisch, da sich entsprechende Zeugen und Informanten eben erst jetzt gemeldet hätten.

Der Autor Markus Mertens betont noch einmal, welchen Unterschied es mache, dass Polizei und vermutlich auch der Verein bereits vor der Partie gewusst hätten, dass die Zahl der Ordner massiv unterschritten sei: „Der Veranstalter trägt die Verantwortung für die Sicherheit im Stadion - er hätte die Möglichkeit gehabt, das Spiel nicht anpfeifen zu lassen.“ Lübke, der damals im Stadion war: „Lasst uns froh sein, dass damals nicht mehr passiert ist.“

Die vier Waldhof-Fans sehen das genauso. Und trotzdem: Sie haben die Befürchtung, dass durch die große, kritische Berichterstattung das Bild ihres Vereins in der Öffentlichkeit Schaden nimmt, dass sich Sponsoren zurückziehen, dass das Chaos zurückkommen könne. Jetzt habe man einen Präsidenten mit Geld und einen Topmanager in der Geschäftsführung, die Fans seien geläutert, der SVW werde bundesweit wieder beklatscht. Christian Sandner: „Die Berichterstattung fühlt sich derzeit an, als ob man einem Kind sein liebstes Spielzeug kaputtmacht.“ stp

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019