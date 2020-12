Sprechstunde mit Schöning-Kalender

Mannheim.Welche Angebote wünschen sich Senioren und Seniorinnen vor Ort in ihrem Stadtteil? Was ist ihnen wichtig bei der Weiterentwicklung der Seniorentreffs? In der Sprechstunde am Mittwoch, 16. Dezember, von 18 bis 19 Uhr freut sich Stadträtin Claudia Schöning-Kalender (SPD) über Ideen, Anliegen und Austausch mit Anrufern. Durch die Pandemie haben alle 19 Mannheimer Seniorentreffs weiterhin geschlossen. Mit einem neuen Konzept sollen trotzdem alle Seniorentreffs in Zukunft barrierefrei werden und an die Bedürfnisse der Stadtteilbewohner angepasst werden. Sprechstunde unter 0621/ 293 2094.

