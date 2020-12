Sprechstunde von vier Stadträten

Über Parteigrenzen hinweg bieten vier Stadträte jetzt erstmals eine fraktionsübergreifende Telefonsprechstunde an. Am Mittwoch, 23. Dezember, sind Holger Schmid (ML/FW), Thorsten Riehle (SPD), Markus Sprengler (Grüne) und Chris Rihm (fraktionslos) zwischen 16 und 19 Uhr unter der Telefonnummer 0621/727396-0 erreichbar. Sie wollten „mit den Bürgern ins Gespräch kommen“, sagen sie, was von Weihnachtsplausch bis zu Sorgen und Nöten reichen könne. Da Holger Schmid seine Büro-Räumlichkeiten in Seckenheim zur Verfügung stelle, könne jeder der vier Stadträte unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln aus einem eigenen Raum telefonieren, betonen die vier Kommunalpolitiker. pwr

