Spürnasen trainieren den Ernstfall

„Mit den Kollegen aus dem Bundesgebiet zu üben, sich auszutauschen, sich über neue Herausforderungen und Gefahren zu informieren, das bringt enorm viel“, so der Leiter der Mannheimer ATF, Ralph Rudolph. Bei der Übung wurde unter anderem simuliert, dass Erdaushubarbeiten unbekannte Stoffe freilegen, sowie die Entdeckung einer illegalen Produktion von unbekannten Stoffen in einem improvisierten „Heimlabor“.

Die Mannheimer ATF war schon mehrfach überregional. Vom G 7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Bayern über den Papstbesuch in Köln 2005, den Papstbesuch in Österreich 2007, dem Nato-Gipfel 2009 in Baden-Baden oder Fußball-EM 2008 in Stuttgart hatte man sie angefordert. In Mannheim wird die Gruppe stets alarmiert, wenn nach einem Brand Rauchwolken über der Stadt stehen und zu prüfen ist, wie gefährlich dieser Qualm ist.

