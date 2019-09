Spuren von „Mannenheim“

„Schon ein sehr erhabenes Gefühl“ war es für ihn, als der „MM“ ihn 2016 bei den Grabungen besuchte. Am Mittwoch um 18 Uhr wird Klaus Wirth, Abteilungsleiter Archäologische Denkmalpflege der Reiss-Engelhorn-Museen, erstmals öffentlich darüber sprechen. Bei der Veranstaltung „Culture after Work“ im Museum Zeughaus will er berichten, dass und wie er damals die Überreste des alten merowingischen Dorfes „Mannenheim“ entdeckt hat.

Irgendwo muss es sein, das war immer klar. Denn am 11. März 766 ist Mannheim erstmals im Lorscher Kodex erwähnt worden. Insgesamt taucht der Name des Dorfs in der Folge 41 mal in Urkunden des Klosters, die meist Schenkungen zum Inhalt haben, auf. Nur – wo genau lag dieses Ur-Dorf? Darüber rätselten Wissenschaftler lange, sehr lange. Zwar war immer behauptet worden, dass sich im Bereich der ab 1607 entstehenden Festung das – dadurch letztlich verdrängte – Dorf befunden habe. Bisher fehlte aber der Beweis. „Man hat es angenommen, aber nie belegen können“, so Klaus Wirth.

Lange gelang es einfach nicht, trotz vieler Ausgrabungen, dörfliche Strukturen aus dem Mittelalter oder der frühen Neuzeit nachzuweisen – zumal Neckar und Rhein ja oft ihren Lauf geändert haben.

Forschung läuft noch

Zwar entdeckte man bei Bauarbeiten in der Innenstadt 1958 drei Scherben aus der Karolingerzeit – also der Hochphase von Kloster Lorsch. Dokumentiert hat man das seinerzeit und die Funde in ein Depot gelegt. „Sie sind aber leider verschollen, nicht wiederzufinden“, bedauert Wirth. Lange hätten Forscher die Lage des alten Dorfes im Bereich der späteren Festung und des heutigen Schlosses „negiert“, so Wirth. Das aber müsse nun „korrigiert werden, während sich die historische Forschung zur Lage des Dorfes in Teilen bestätigt sehen darf“, ist der Archäologe überzeugt. Für ihn steht fest: Die Reste des merowingischen Dorfes „Mannenheim“ liegen dort, wo der Westflügel des Schlosses ist.

Nach langer Zeit der Unklarheit sei das 2015/2016 „schlagartig“, so Wirth, klargeworden. Im und insbesondere unter dem Westflügel baute die Business School der Universität seinerzeit ein modernes Konferenzzentrum. Zuvor durften er und seine ehrenamtlichen Helfer dort graben. Das hat sich rentiert. Weit unter den barocken Schichten, welche die Archäologen erst freilegten, habe man „die größte je in Mannheim geborgene Fundmenge dorfzeitlicher Objekte, Tongefäßscherben und Eisenschlacken von der Karolingerzeit (8./9. Jahrhundert) bis ins Spätmittelalter (13./14. Jahrhundert) entdeckt“, so Wirth. Und nicht nur das: Ganze Ziegelreihen, Pflanzgräben und andere deutlich erhaltene Spuren ergaben für den Archäologen das Gesamtbild, „dass wir hier erstmals auf komplette dörfliche Strukturen gestoßen sind, nicht nur auf Einzelfunde“. Nur direkt aus der Gründungszeit, also wohl dem 6. Jahrhundert, fand sich nichts.

Nach der Grabung hat er lange weitergeforscht, denn er wollte nichts überstürzen – und die Forschungen sind auch noch lange nicht am Ende. Doch klar sei, dass nun „Spekulationen über Lage und Ausdehnung des (hochmittelalterlichen) Dorfes beendet werden“ könnten, so der Archäologe.

