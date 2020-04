Spurensuche nach einem Revolutionär

150 Jahre ist es her, dass am 22. April 1870 ein gewisser Wladimir Iljitsch Uljanow – besser bekannt als Lenin – in Simbirsk auf die Welt kam. Zugegeben, der runde Geburtstag des Gründers der Sowjetunion drängt sich so gar nicht für eine Betrachtung aus Mannheimer Sicht auf. Gleichwohl bietet sich an, zu erzählen, wie es dazu kam, dass ein Lenin-Antlitz im Schaudepot der Kunsthalle zwischen einem Schiller-Kopf und einem Kokoschka-Porträt, ebenfalls aus Bronze, gewichtig (nämlich 13,8 Kilogramm schwer) prangt.

Wer die Angaben zu der 1970 von Fritz Cremer geschaffenen Büste liest, reibt sich erstaunt die Augen: „Leihgabe der DKP-Zentrale Mannheim seit 1997“ ist da zu lesen – und: „Geschenk des Staatsratsvorsitzenden der DDR, Erich Honecker“. Da kommt einem in den Sinn, dass nach der Wende so manch ein kommunistischer Revolutionär vom Sockel gestoßen wurde.

Eingefädelt von DKP-Stadtrat

Ein solches Schicksal wollte wohl der langjährige Mannheimer DKP-Stadtrat Walter Ebert dem Bronze-Lenin ersparen. Jedenfalls machte er Mitte der 1990er dem damaligen Kunsthallenchef Manfred Fath das Angebot, die Skulptur als Dauerleihgabe zu übergeben. „Ich habe nicht lange überlegen müssen“, blickt der einstige Museumsleiter zurück. Schließlich genoss Fritz Cremer als Bildhauer im Osten wie Westen künstlerisches Ansehen – auch wegen seiner Denkmalplastiken für KZ-Mahnmale. Dass sich Lenin im zweiten OG im Hector-Bau der Kunsthalle zwischen Dichter Friedrich Schiller (1919 von Karl Ostertag) und Maler Oskar Kokoschka (1963 von Alfred Hrdlicka) präsentiert, kommt nicht von ungefähr. Er habe die Ikone politischer Propaganda kritisch und „auch ein bisschen ironisch“ in die Kunstgeschichte eingliedern wollen, sagt der für Skulpturen zuständige Kurator Sebastian Baden.

Kleiderbügel im Technoseum

Auch im Mannheimer Technosum hinterließ Lenin Spuren – skurriler Art: Bei einer Ausstellung über die Arbeitsbewegung hing 2013 in einer Schauvitrine ein Kleiderbügel aus dem Zimmer 3 des Hotels „Bären“ im Schweizer Kiental , in dem der Politführer 1916 anlässlich einer Geheimkonferenz nächtigte.

Kurioserweise war der Kommunist in einem katholischen Mannheimer Krankenhaus in aller Munde – als 1934 Karl Flick, einst Assistent des Berliner Hirnforschers Oscar Vogt, die Chirurgie am „Theresien“ übernahm. Auch wenn sich der neue Chefarzt als junger Mediziner dagegen entschieden hatte, mit seinem Ausbilder nach Moskau zu reisen, um „die grauen Zellen“ des 1924 verstorbenen Lenins nach Intelligenz zu untersuchen, so sorgte das ungewöhnliche Projekt für Gesprächsstoff. In 30 000 sezierten Hirnschnitten hat Vogt zwar keine Genie-Gene, aber reichlich Pyramidendenzellen gefunden, die er als Beweis für ausgeprägte Assoziationsfähigkeiten interpretierte.

Ach ja, bei der Suche nach Lenin-Spuren in Mannheim sollte nicht unerwähnt bleiben, dass auch hier der Wendefilm „Good Bye, Lenin!“ (2003) im Kino bestens ankam.

