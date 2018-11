Michael Wünsch (v.l.), Nadine Kertels, Enya Müller, Katharina Waha. © Ströbel

Eigentlich wollte Nadine Kertels bei den „Mannheimer Morgen Immobilientagen“ nur „mal schauen, was es so gibt“, sich über aktuelle Trends und Möglichkeiten in den Bereichen Immobilien, Energie, Sanieren und Einbruchschutz informieren. Spontan machte die Mannheimerin dort beim großen Gewinnspiel anlässlich des zehnten Jubiläums mit – und gewann. Von der Glücksfee mit dem ersten Preis bedacht, durfte sie sich über einen Reisegutschein im Wert von 1000 Euro freuen. Dieser wurde jetzt in den Räumen des „Mannheimer Morgen“ von Spender Michael Wünsch, dem Geschäftsführer der „FN-Reisebüros“ aus Tauberbischofsheim, und Katharina Waha vom „MM“ übergeben. Wohin die Reise gehen soll? „Zuerst habe ich geschaut, ob wir über Silvester weg-fliegen, aber das wäre zu kurzfristig. Sri Lanka wäre mein Traum. Mal sehen, ob das Geld dafür reicht. Schließlich müsste ich da noch etwas drauflegen.“

Auch die Zweite freut sich

Groß war die Freude auch bei Enya Müller aus Ludwigshafen: Als Zweitplatzierte durfte sie einen 500-Euro-Gutschein für Blumen Beier in Empfang nehmen. „Ich weiß aber noch nicht, was ich davon kaufen will, vielleicht neue Gartenmöbel“, so die strahlende Zweitplatzierte. Die weiteren Gewinner erhielten ihre Preise per Post. mics

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.11.2018