Staatsanwalt ermittelt

Mannheim.Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen den Herausgeber des „rheinneckarblog“ ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wie die Behörde gestern mitteilte, wird wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Vortäuschung der Verwirklichung von schweren Straftaten ermittelt. Es lägen drei Anzeigen vor, hieß es weiter.

Der verantwortliche Blogger hatte in einem erfundenen Beitrag am Sonntagfrüh auf seinem Portal im Internet mit der Überschrift „Massiver Terroranschlag in Mannheim“ von 136 Toten und 237 Verletzten berichtet. Nach Veröffentlichung der Terror-Falschmeldung hatte die Polizei Anfragen von Bürgern erhalten und musste klarstellen, dass der Text „nicht real ist“. Der Blogger erklärte, der Text habe sehr viele absurde und komplett falsche Informationen enthalten und sei als Falschmeldung für vernünftige Menschen erkennbar gewesen.

Im Strafgesetzbuch steht, dass Straftaten gegen die öffentliche Ordnung mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe belegt werden können. dpa/red