Staatsanwalt: versuchter Totschlag

Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags hat die Staatsanwaltschaft Anklage zum Landgericht gegen einen 23-jährigen Mann aus Syrien erhoben. Wie die Anklagebehörde mitteilte, wird dem Mann vorgeworfen, er habe im November vergangenen Jahres bei einer zunächst verbalen Auseinandersetzung an einem Taxistand in den D-Quadraten zwei Männer von hinten mehrfach in den Rücken gestochen. Dabei, so die Staatsanwaltschaft, habe der Angeklagte den Tod der beiden Männer in Kauf genommen. Die Opfer erlitten bei der Attacke mehrfache Stichverletzungen. Der 23-Jährige stand zum Zeitpunkt der Tat den Angaben zufolge unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss. Zu den Vorwürfen habe er sich bislang nicht geäußert. Er befindet sich in Untersuchungshaft. pol/lang

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019