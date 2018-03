Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen 31-Jährigen wegen versuchten Totschlags

Anzeige

Mannheim.Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen einen 31-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags Anklage erhoben. Dem Angeklagten wird unter anderem vorgeworfen, einem Mann in der Mannheimer Innenstadt am 10. September 2017 „mit einem Messer zweimal in den Oberkörper gestochen und hierbei seinen Tod billigend in Kauf genommen zu haben“, schreibt die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung. Das Opfer erlitt durch die Messerstiche am Brustkorb Verletzungen und wurde mehrere Tage stationär im Krankenhaus behandelt.

Vorausgegangen war laut Mitteilung ein Streit über eine offene Geldforderung, die der 31-Jährige meinte, aus dem Verkauf mehrerer Gegenstände an das Opfer zu haben. Den Tatvorwurf des versuchten Totschlags hat der Angeklagte bestritten. Er gab an aus Selbstverteidigung gehandelt zu haben.

Dem Mann aus Bosnien-Herzegowina wird außerdem zu Last gelegt, zwischen Ende August und Anfang September vergangenen Jahres in Mannheim dreimal in Wohnungen eingebrochen zu sein und Wertgegenstände und Geld gestohlen zu haben. Weiterhin soll er versucht haben, in Mannheim in eine Wohnung einzubrechen. Zu diesen Vorwüfen äußerte sich der Beschuldigte bislang nicht.