Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen mutmaßlichen Tourismus-Betrüger

Mannheim.Weil er ahnungslose Touristen mit einer fiktiven Ferienwohnung am Gardasee um mehr als 350.000 Euro betrogen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Mannheim Anklage wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs gegen einen Mann aus den Niederlanden erhoben. Wie die Ermittlungsbehörde mitteilte, soll der Mann zwischen Februar und Juni 2017 insgesamt 225 Geschädigten eine angeblich verfügbare Ferienunterkunft am Gardasee in einem Onlineportal zur Vermietung angeboten haben.

Die Kunden hatten daraufhin Anzahlungen, teilweise aber auch die gesamte Summe der Mietkosten auf ein ihnen mitgeteiltes Konto überwiesen. Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft war die Überlassung der Ferienimmobilie dabei jedoch nie beabsichtigt. Erst vor Ort stellten die Mieter fest, dass überhaupt keine Ferienwohnung zur Verfügung stand. Laut derzeitigen Ermittlungen entstand so ein Schaden von 367.976,98 Euro.

Zwei weitere Tatbeteiligte konnten laut Abteilung Cybercrime der Mannheimer Staatsanwaltschaft noch nicht identifiziert werden - der Niederländer befindet sich seit November 2017 in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an. (mer)