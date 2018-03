Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen sieben Tatverdächtige

Anzeige

Mannheim.Weil sie drei Männer nach dem Verlassen einer Bar am frühen Morgen des 17. Septembers 2017 im Mannheimer Jungbusch mit Messern, Eisenstangen und Baugerüst-Teilen brutal attackiert haben sollen, hat die Mannheimer Staatsanwaltschaft gegen sieben Männer im Alter zwischen 16 und 48 Jahren Anklage wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erhoben.

Bei dem Vorfall, der sich zunächst in der Jungbuschstraße ereignete und sich dann in die Beilstraße verlagerte, soll ein 26-jähriger Mann zunächst vier tiefe Stichverletzungen in den linken Brustkorb und mit einer Gerüststange einen heftigen Schlag auf den Kopf erhalten haben. Hierdurch kam es zu einem Schädelbruch mit Hirnblutung, die das Leben des 26-Jährigen akut gefährdete. Er konnte die Klinik erst nach mehrwöchiger Behandlung und zahlreichen Operationen verlassen.

Ein 24-Jähriger hatte durch einen Stich in den Bauch erhebliche Verletzungen des Dünndarms erlitten, die operativ versorgt werden mussten. Einem 30-Jährigen wurde durch die Angriffe eine Platzwunde am Kopf sowie eine kleine Stichwunde am Oberschenkel zugefügt. Die Verletzungen des 30-Jährigen konnten ambulant versorgt werden.