Staatsanwaltschaft klagt 44-Jährigen wegen Mordes an - 33-Jährige soll in Psychiatrie

Nach derzeitigem Sachstand wertet die Staatsanwaltschaft die Tat bei der Frau als Totschlag und bei dem Mann als Mord. Die 33-Jährige habe den Tatvorwurf eingeräumt. Da ihre Schuldfähigkeit zur Tatzeit möglicherweise aufgehoben war, will sie die Staatsanwaltschaft über das Sicherungsverfahren in einem psychiatrischen Krankenhaus unterbringen lassen. Die Frau befindet sich bereits vorübergehend in einer derartigen Einrichtung. Der 44-jährige Angeschuldigte befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er aus niedrigen Beweggründen gehandelt habe. Er hat sich mehrfach zur Sache eingelassen, den Tatvorwurf jedoch nicht eingeräumt. (ham/pol)