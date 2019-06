Staatsanwaltschaft sieht von Ermittlungsverfahren ab

Mannheim.Nach dem Tod zweier Pferde auf der Mannheimer Waldrennbahn in Seckenheim hat die Staatsanwaltschaft Mannheim von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen. Wie die Behörde am Montag mitteilte, habe man die erhobenen Vorwürfe im Rahmen einer Anzeigensache geprüft und im Nachgang von weiteren Ermittlungen abgesehen. Bei Rennsportveranstaltungen auf der Rennbahn waren im März und April die Pferde Radmann und Hyper Hyper durch Rennunfälle so schwer verletzt worden, dass sie zu Tode kamen. Wie die Tierschutzorganisation PETA Ende April mitteilte, hatte sie Strafanzeige gegen den Veranstalter Badischer Rennverein und den Pferdehalter erstattet.

Die Staatsanwaltschaft gab in ihrer Mitteilung bekannt, dass zu weiteren Ermittlungen das juristisch ein "vorsätzliches Beibringen erheblicher Schmerzen oder Leiden aus Rohheit" (Tierschutzgesetz, §17, Nr.2) vorausgesetzt werden muss. Fahrlässiges Handeln falle demnach nicht in den Straftatbestand. Für solche Delikte komme laut Staatsanwaltschaft nur eine Ordnungswidrigkeit in Betracht.

Beim Fall des Pferdes Hyper Hyper, das sich am 31. März 2019 zu Beginn des Rennens die Schulter gebrochen hatte, liegen laut Ermittlungsbehörde keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Beibringung erheblicher Leiden oder Schmerzen vor. Zwar sei der Reiter auf drei Beinen mit dem Pferd kurzfristig weitergetrabt, jedoch hätte das Pferd andernfalls eine Gefahrenquelle für andere Reiter und Tiere darstellen können. Demnach habe das Weiterreiten auch zur Verhütung möglicher weiterer Unglücksfälle gedient. Auch für eine Überforderung des fünf Jahre alten Pferdes hätten keine Anzeichen vorgelegen.

Bei dem neuerlichen Vorfall am 28. April, infolgedessen das Pferd Radmaan zu Tode kam, handelt es sich nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft um einen Unglücksfall. Es lägen, so die Behörde, keine Anhaltspunkte dafür vor, dass dem Pferd vorsätzlich Schmerzen oder Leiden zugefügt wurden. Auch habe das Pferd nicht aus Überförderung, sondern infolge der durch den Aufprall mit der Bahnabgrenzung erlittenen Verletzungen eingeschläfert werden müssen.

Die Staatsanwaltschaft weist in ihrer Mitteilung weiterhin darauf hin, dass im Bezug auf Sicherheitsmaßnahmen wie die Sicherheit der Strecke, die Überprüfung der Steigbügel sowie die Entscheidung, die Rennen nicht abzubrechen, "allenfalls Ordnungswidrigkeiten in Betracht" kämen, "deren Verfolgung in die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde fällt." Für den weiteren Gang der Dinge habe die Behörde die Sachverhalte an das Veterinäramt im Mannheimer Fachbereich Sicherheit und Ordnung übergeben. (mer/dls)