Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungsverfahren gegen Polizisten ein

Video Video Aufnahmen aus Überwachungskameras: Polizei erschießt Hund bei Einsatz

Die Vorwürfe wurden nach einem Einsatz am 8. Mai in einem Getränkemarkt in der Zielstraße (Neckarstadt) gegen die Mannheimer Polizisten erhoben. Die Beamten waren zu einem vermeintlichen Einbruch gerufen worden. Die Beamten trafen vor Ort auf einen Mann, der nach Angaben der Staatsanwaltschaft einen knurrenden Schäferhund am Halsband hielt. Der Mann sei aufgefordert worden, den Hund anzuleinen und vor die Tür zu treten. Unmittelbar nachdem er vor die Tür getreten war, drängte der Hund ebenfalls nach draußen und lief zwischen den Einsatzkräften umher. Der unruhig gewordenen Hund habe plötzlich einen Polizeibeamten in den Unterarm gebissen, der aufgrund der Dienstkleidung nur leicht verletzt wurde, ließ von diesem ab und habe sich dann in den Unterarm eines weiteren Polizeibeamten verbissen, der hierdurch erheblich verletzt wurde.

Nachdem der Hund sich von dem Mann nicht habe beruhigen lassen, habe das Tier zu einem erneuten Angriff auf die Polizeibeamten angesetzt. Daraufhin gaben nach Angaben der Staatsanwaltschaft zwei Polizeibeamte Schüsse auf den Schäferhund ab, um eine weitere Gefahr von sich und den Kollegen abzuwenden. "Um dem Hund weiteres Leid zu ersparen, gaben die Beamten weitere Schüsse auf ihn ab, wodurch dieser verstarb", teilte die Behörde mit.

Währenddessen war der Mann mit Handschellen fixiert worden. Ein Polizist habe dem Mann Vorhaltungen gemacht, weil er den Hund nicht angeleint oder in der Lagerhalle zurückgelassen hatte. In der Folge habe dieser Polizeibeamte dem Gefesselten zunächst im Hof des Anwesens und später im Eingangsbereich des Firmengeländes mit der Hand insgesamt zwei Schläge gegen den Hinterkopf.

Aufgrund der erfolgten Medienberichterstattung und der Veröffentlichung einer Videoaufzeichnung von den Geschehnissen einer privaten Überwachungskamera hatte die Staatsanwaltschaft Mitte Mai 2017 ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt eingeleitet. Anfang August 2017 erstattete der bei diesem Einsatz festgenommene Mann über seinen Rechtsanwalt zudem Strafanzeige. (mik/dls/ena)