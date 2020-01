Staatschor kommt

v. l.: A. Stenger, F. Zöller, Amélie de Montchalin und C. Specht. © Stadt MA

Am 10. Mai gibt der Chor der französischen Armee, also der Staatschor des Nachbarlandes, ein Konzert in Mannheim. „Dies wird die Deutschland-Premiere“, freut sich Folker R. Zöller, der Honorarkonsul von Frankreich, der den Auftritt organisiert. Im Vorfeld hatte er am Mittwoch hohen Besuch: Amélie de Montchalin, seit knapp einem Jahr Europaministerin in Emmanuel Macrons Kabinett, kam zum Antrittsbesuch nach Mannheim. Zöller sowie Erster Bürgermeister Christian Specht und Polizeipräsident Andreas Stenger hießen sie willkommen. Begleitet wurde sie von Dimo Böhme, stellvertretender beauftragter für die deutsch-französische Zusammenarbeit im Außenministerium. Im Hotel Syte sprach Amélie de Montchalin mit den Mannheimern über deutsch-französische Aktivitäten in der Metropolregion. „Sie wusste schon viel, was hier geschieht, war aber doch überrascht, wie viel es in Summe ist“, so Zöller. Daher kündigte sie einen weiteren Besuch im Institut Français an. pwr

