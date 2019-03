Stabile Situation bei der Beschäftigung

In Mannheim ist die Arbeitslosenquote im März gegenüber dem Februar stabil geblieben – sie liegt unverändert bei 4,9 Prozent. In absoluten Zahlen stieg der Wert im Vergleich zum Vormonat zwar um 52 auf 8222 Erwerbslose an, verglichen mit dem Vorjahresmonat ist es aber ein Rückgang von 65. Christine Haller, Bereichsleiterin der Mannheimer Arbeitsagentur, spricht von einer „Dynamik am Arbeitsmarkt“. Viele Betriebe würde Beschäftigte suchen, andere entließen welche. So gebe es einen ständigen Austausch.

Einen deutlichen Anstieg verzeichnet die Agentur für Arbeit bei den offenen Stellen, und auch das Angebot an neu gemeldeten Stellen ist gestiegen. Laut Haller „spricht das für eine starke Nachfrage an Arbeitskräften“ und sei ein Zeichen für eine stabile Konjunktur. Gesucht sind weiterhin Fachkräfte im verarbeitenden Gewerbe, Verkehr und Lagerei, Baugewerbe, Hausmeisterdienste und im Gesundheits- und Sozialwesen. „Bei den Ingenieuren suchen die Firmen besonders spezialisiertes Personal“, sagt Haller. Sie wirbt bei Firmen für Weiterbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter, die dank eines neues Gesetzes gefördert werden.

Jugendlichen, die noch einen Ausbildungsplatz suchen oder sich darüber informieren wollen, bietet die Agentur ein kostenloses Angebot im Berufsinformationszentrum in M3a. Es ist auch in den Osterferien täglich ab 7.45 Uhr geöffnet. cs

