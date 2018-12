Stadt baut Bus und Bahn weiter aus

Weniger Autos, mehr Busse und Bahnen – dieses Ziel verfolgen Stadtverwaltung und Verkehrbetriebe mit der Neuauflage des Nahverkehrsplans in den kommenden Jahren intensiv, da in der Innenstadt die Belastung der Luft mit Stickoxiden gesenkt werden muss. Wie mehrfach berichtet, liegen die Werte dort über den zulässigen Obergrenzen.

Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU) hatte den Plan in dieser Woche im Hauptausschuss des Gemeinderats vorgestellt. „Durch den Ausbau des Stadtbahnnetzes, die Taktverdichtungen und die Steigerung der Betriebsqualität sollen die Stadtbahn- und Buslinien als Rückgrat eines ökologischen und leistungsfähigen Personennahverkehrs weiter gestärkt werden“, so Specht. Das wichtigste Vorhaben sei Bau und Einrichtung der sogenannten Konversionslinie von Benjamin-Franklin-Village nach Rheinau. Hierzu sollen zwei neue Streckenabschnitte im Glücksteinquartier und im neuen Franklin-Quartier gebaut werden. Bereits ab kommendem Jahr beginnt der Ausbau der Stadtbahnknotenpunkte am Hauptbahnhof und am Bahnhof Käfertal. lang

