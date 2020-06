Stadt bereitet Jugendarbeit vor

Die Kinder- und Jugendarbeit in Mannheim kann unter bestimmten Auflagen wieder beginnen. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, sind vorerst Gruppenangebote möglich – unter Einhaltung der Abstandsregeln mit festen Teilnehmern mit bis zu 15 Personen, inklusive Betreuern. Pro Person müsse eine Fläche von zehn Quadratmetern zur Verfügung stehen. Das Sozialministerium habe dazu am Freitag kurzfristig eine Corona-Verordnung erlassen. Sie gelte für Träger, die Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit erbringen sowie für Träger, die Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit oder Jugendsozialarbeit betreiben. Alle Träger seien verpflichtet, zunächst ein einrichtungs- oder angebotsspezifisches Hygienekonzept zu erstellen.

Die städtischen Jugendeinrichtungen der Abteilung Jugendförderung im Jugendamt und Gesundheitsamt bereiteten derzeit diese Hygienekonzepte vor. Ab der kommenden Woche werde für die neuen Gruppenangebote, für in der Regel eine Anmeldung erforderlich ist, geworben. Unter www.majo.de und in den sozialen Medien können sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene über den aktuellen Stand informieren. „Neben Elternhaus und Schule sind gerade in diesen schwierigen Zeiten die Gestaltung der Freizeit und die gemeinsamen Aktivitäten mit Gleichaltrigen für das Aufwachen für jungen Menschen von großer Bedeutung“, sagte Bürgermeister Dirk Grunert. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.06.2020