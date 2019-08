Stadt bittet Bürger um Mithilfe

Mannheim.Eine Frau in weißer Hose und auffallend grünem Jackett wirft eine Papiertüte in den Schlitz eines Mülleimers auf den Planken. Daneben steht lächelnd ein Mitarbeiter der Abfallwirtschaft und hebt den Daumen. „Sauber!“ ist in großen Lettern darüber zu lesen. Mit diesem Motiv will die städtische Abfallwirtschaft seit Dienstag die Bürger für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum sensibilisieren.

...