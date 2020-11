Stadt erhält Förderbescheid für innovatives Bus-Projekt

Mannheim.Die Stadt Mannheim hat einen Förderbescheid des Landes Baden-Württemberg von sieben Millionen Euro für das Projekt „Rabus“ erhalten. Das teilte die Stadt Mannheim in einer Pressemitteilung mit. Der Begriff stehe für „Reallabor für automatisierten Busverkehr“. Der Fokus des Forschungsprojekts in Mannheim und Friedrichshafen (Bodensee-Kreis) liegt auf der Nutzung von automatisierten Mobilitätslösungen im ÖPNV, um so einen Beitrag zur Verkehrswende hin zu einer klimafreundlichen Mobilität zu leisten.

Im Mannheimer Reallabor werde ein automatisierter Busshuttle zwischen Stadtbahnhaltestelle und dem neuen Wohnquartier Franklin getestet. 22 Personen sollen in diesem neuen Bus Platz nehmen können, der im öffentlichen Straßenraum mit maximal 40 km/h bedarfsorientiert autonom pendeln wird. Dabei werde ab dem Jahr 2022 die Alltagstauglichkeit im Fahrgastbetrieb geprüft und an die Fahrgäste von morgen angepasst. Die gesamte Fördersumme teilt sich die Stadt mit Friedrichshafen.

