Stadt erhöht Druck auf den Eigentümer

Konstantin Groß

Neue Entwicklung in der Affäre um das Alte Relaishaus auf der Rheinau: Die Stadt will den Eigentümer, der das denkmalgeschützte Bauwerk im Herzen des Stadtteils vor fast vier Jahren in Brand gesetzt hat und seither in Haft sitzt, mit einem Baugebot zwingen, den unhaltbaren Zustand zu beenden. Damit „sind wir einen Schritt weiter“, begrüßt Rheinaus Stadtrat Thorsten Riehle (SPD) diese Initiative der Verwaltung.

Das 1771 fertiggestellte Bauwerk, das älteste im Stadtteil Rheinau, ging in der Nacht zum 21. Oktober 2015 in Flammen auf. Wegen Brandstiftung wurde der Inhaber im Jahr darauf zu acht Jahren Haft verurteilt. Dort – irgendwo in Rheinland-Pfalz – sitzt er noch immer ein.

Schandfleck im Ortskern

Das Gebäude ist nach wie vor in seinem Besitz und steht als Ruine in der Haupteinkaufsstraße des Vorortes. Was das Feuer übrig ließ, ist ungeschützt Wind und Wetter ausgesetzt. Um sowohl die Bausubstanz als auch den Fußgängerverkehr wenigstens halbwegs zu schützen, wurde die Stadt im Dezember 2017 aktiv: Sie sorgte für Abstützungen sowie für Abdeckungen, die inzwischen jedoch längst wieder zerfleddert sind.

Für diese Maßnahmen investierte die Kommune etwa 90 000 Euro, die sie daraufhin einzutreiben suchte. Doch gegen die Bescheide der Stadt legte der Eigentümer beim Regierungspräsidium Widerspruch ein. Zwar wurde dieser dort zurückgewiesen, der Bescheid der Stadt damit also für rechtmäßig erklärt; doch dem Eigentümer verblieb das Recht, dagegen vor das Verwaltungsgericht zu ziehen. Und nach Informationen des „MM“ hat er dies inzwischen auch getan. Erst wenn die Stadt den Prozess dort – und möglicherweise in weiteren Instanzen – gewinnt, könnte das Instrument Zwangsvollstreckung greifen.

Doch das Urteil kommt erst im nächsten Jahr, und wie der Prozess ausgeht, ist völlig offen. Daher will die Stadt jetzt parallel auf einem anderen Weg vorgehen: mit dem Erlass eines Baugebotes. Gemäß Paragraf 176 Baugesetzbuch kann es innerhalb von Ortszentren angeordnet werden, um sicherzustellen, dass Baugrundstücke entsprechend ihrer Bestimmung genutzt werden. In diesem Falle würde dies bedeuten: Wiederaufbau gemäß geltendem Denkmalschutzrecht. Doch auch dagegen steht dem Besitzer der Rechtsweg offen: Einsprüche, Klagen.

Parallel dazu versucht die Stadt seit langem, dem Eigentümer die Immobilie abzukaufen. Vergeblich. „Dies scheiterte an mangelnder Verhandlungsbereitschaft der Gegenseite“, heißt es in einer Verwaltungsvorlage an den Gemeinderat.

Diese „Gegenseite“ sieht das naturgemäß anders: Der Verkaufspreis ist nach Auffassung des Eigentümers nicht akzeptabel; alleine die Kostenbescheide der Stadt belaufen sich auf das Doppelte. Nach Informationen aus dem Umfeld des Eigentümers hat die Stadt zunächst 40 000 Euro geboten. „Hierbei handelt es sich um einen privatrechtlichen Vorgang, den wir nicht kommentieren können“, lehnte Stadt-Sprecher Jan Krasko jede Stellungnahme zur Höhe der Summe ab.

Zwangsversteigerung gescheitert

Zwischendurch richtete die Verwaltung ihre gesamte Hoffnung auf die Zwangsversteigerung, die von der Sparkasse Rhein Neckar Nord für Juni 2018 eingeleitet wurde; dabei wollte die Stadt mitbieten. Allerdings kam es erst gar nicht dazu, da der Eigentümer seine Zahlungsrückstände aus anderen Einnahmen begleichen konnte.

Die Affäre ist inzwischen auch in der Kommunalpolitik angelangt. Denn vertreten wurde der Besitzer bis vor kurzem von Rechtsanwalt Alexander Fleck aus der Mannheimer Kanzlei Bergdolt & Kollegen, der ebenfalls CDU-Fraktionschef Claudius Kranz angehört. Bei der jüngsten Kommunalwahl im Mai wurde auch Fleck für die CDU in den Gemeinderat gewählt.

Sein Rheinauer SPD-Kollege Thorsten Riehle schickte Fleck daraufhin jene 400 Unterschriften, die sein Ortsverein auf der Rheinau gesammelt hatte, „mit der Bitte, seinem Mandanten die Forderung, das Relaishaus zu einem akzeptablen Preis an die Stadt zu verkaufen, zu überbringen“, wie Riehle formulierte. „Da Herr Rechtsanwalt Fleck künftig selbst im Gemeinderat sitzt und damit die Interessen der Bürgerschaft vertritt, muss es für ihn klar sein, seinen Mandanten dahingehend zu beraten“, so Riehle weiter.

„Das ist Aufforderung zum Mandantenverrat“, entgegnete Fleck verständnislos und schickte Riehle die Unterschriften zurück. Allerdings gab er das Mandat inzwischen an seinen Kanzleikollegen Hanns K. Larcher ab. Auch an künftigen Abstimmungen im Rat zu dem Thema will Fleck sich nicht beteiligen: „Ich sehe mich schon als befangen an.“

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 22.09.2019