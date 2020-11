Stadt erneuert mehrere Radwege

Mannheim.An diesem Montag sollen Sanierungsarbeiten an den Radwegen in der Reichskanzler-Müller-, der Wald- und der Röntgenstraße sowie am Verbindungsweg zwischen Wallstadt und Käfertal beginnen. Das teilte die Stadt mit. Demnach sind die Erneuerungen Teil des Mannheimer Radverkehrsprogramms. Abgeschlossen sollen die Arbeiten bis Weihnachten sein. Bis dahin kann es zu Behinderungen kommen. Bei der Instandsetzung wird eine dünne Schicht Kaltasphalt aufgetragen, um die Oberfläche des Fahrradweges von Unebenheiten und Beschädigungen zu befreien.

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.11.2020