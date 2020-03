Stadt fasst eigene Lösung ins Auge

Demo auf dem Waldhof: Kritik am Kultusministerium. © Christoph Blüthner

Nur noch wenig Hoffnung haben die Mannheimer Bildungspolitiker, das Ende des muttersprachlichen Griechisch-Unterrichts an der Waldhofschule abwenden zu können – das Kultusministerium in Stuttgart zeigt sich unnachgiebig. Im Bildungsausschuss des Gemeinderats bezeichnete Bürgermeister Dirk Grunert die Vorgehensweise von Ministerin Susanne Eisenmann (CDU) erneut als „nicht sehr glücklich“. Sie hatte verkündet, den seit 42 Jahren erfolgreich laufenden „Schulversuch“ zu beenden. Sollte das eintreten, will Grunert nach Ostern „alle bildungspolitischen Sprecher einladen, um zu schauen: Wie kann man ein Nachfolgemodell finden?“

Aber dass eine von der Stadt getragene Alternative nur eine Notlösung sei, hatten vor wenigen Tagen bei einer Podiumsdiskussion mehrere Redner betont. Ein vollwertiger Ersatz, so GEW-Vorsitzende Ricarda Kaiser, „funktioniert nicht“. Statt staatlich organisierten Unterrichts gebe es dann eine „Trostlösung“. Auch Kathrin Kölbl (FDP) betonte im Bildungsausschuss: „Wo Schule drauf steht, muss Schule drin sein. Wir haben hier ein funktionierendes Modell. Wenn was Neues kommt, ist es nicht mehr das, was es mal war.“

„Eltern laufen uns davon“

So haben die Bildungspolitiker im Ausschuss die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass das Kultusministerium seine Entscheidung revidiert. Stadtrat und Landtagsabgeordneter Stefan Fulst-Blei (SPD) informierte seine Gemeinderats-Kollegen über einen Antrag seiner Partei, der am 19. März im Landtag auf der Tagesordnung stehen soll – und zum Ziel hat, den muttersprachlichen Griechisch-Unterricht weiterzuführen.

Dass die grün-schwarzen Koalitionäre dem zustimmen, ist aber höchst unwahrscheinlich. Fulst-Bleis Landtagskollegein Elke Zimmer (Grüne) hatte am 3. März klipp und klar gesagt: „Es wird keine Abstimmung geben, bei der die Grünen mit SPD und FDP stimmen.“ Und ihre Parteikollegin Stefanie Heß zeigte sich im Bildungsausschuss skeptisch, was das etablierte Mannheimer Modell angeht. Es werde nach griechischem Lehrplan unterrichtet, in (teilweise) separaten Klassen. „Inwieweit das ein Beitrag zur Integration“ sei, müsse man mir „noch einmal erklären“.

Mit ihrer Skepsis steht Heß allerdings alleine da. Selbst die Mannheimer CDU-Vertreter stellen sich in dieser Frage geschlossen gegen ihre Stuttgarter Parteifreunde. Man sei bei regionalen Landtagsabgeordneten vorstellig geworden, so Katharina Funck – allerdings habe man „das Gefühl gehabt, dass sie in ihrer Meinung sehr fest“ seien. Nalan Erol (Linke) sagte, sie „verstehe nicht, was die Grünen wollen“.

Der von der Ökopartei gestellte Bürgermeister immerhin bekam ein dickes Lob. Vom Angebot, über eine städtische Lösung zu sprechen, zeigte sich Roland Weiß (ML) „einmal mehr positiv überrascht. Dafür bin ich sehr dankbar, das ist im Moment der einzige Weg.“ Allerdings drängt die Zeit, darauf wies die Elternbeiratsvorsitzende der Waldhofschule, Nadine Sabra, hin. Angesichts der Ungewissheit befürchtet sie: „Die Eltern laufen uns davon.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.03.2020