Stadt fühlt sich gut gerüstet gegen Schnee und Eis

Mit 220 Mitarbeitern, 15 großen und elf kleinen Streufahrzeugen, einem Radlader im Salzlager sowie etwa 80 Kleintransportern und 25 sogenannten „handgeführten Geräten“ meldet der Winterdienst der Stadtverwaltung „Einsatzbereitschaft“ für die kalte Jahreszeit.

„Seit 1. November stehen wir im ständigen Kontakt mit dem Wetterdienst und analysieren die Daten der Glättemeldeanlage auf der Kurt-Schumacher-Brücke“, wird Betriebsleiter Markus Roeingh vom städtischen Eigenbetrieb Stadtraumservice in einer Mitteilung der Stadt am Montag zitiert. „Sobald die Prognosen überfrierende Nässe oder Schneefall vorhersagen, alarmieren wir unsere Rufbereitschaft.“ Für die nötigen Streumittel sei gesorgt: Rund 1000 Tonnen Streusalz und 100 Tonnen Splitt lagern im Betriebshof der Stadtreinigung. Weitere 2000 Tonnen Salz können den Angaben zufolge kurzfristig beim Lieferanten abgerufen werden.

Dass man mit diesem Material ein gutes Stück weit kommt, zeigt die Statistik der vergangenen Jahre: 2500 Tonnen Streusalz stellen ungefähr die Menge dar, die jeweils in den strengen Wintern der Jahre 2005, 2009 und 2010 benötigt wurde. Die Stadt muss damit allerdings auch rund 770 Kilometer Straße, 290 Kilometer Radwege, 84 000 Quadratmeter Fußgängerzone, knapp 800 Bus- und Bahnhaltestellen sowie 150 Unter- und Überführungen wenn schon nicht völlig schnee- und eisfrei, so doch verkehrssicher halten. Hinzu kommen noch etwa 50 Kilometer Bundes- und Landesstraßen, die in der gesetzlich geregelten Streu- und Räumfolge stets höchste Priorität genießen.

Klimawandel wirkt kostensenkend

Dass der Klimawandel sich auch kostensenkend auf den Winterdienst auswirkt, lässt sich daran ablesen, dass beispielsweise 2017/18 nur rund 300 Tonnen Salz gestreut werden mussten, 2013/14 waren es sogar nur 70 Tonnen. Genaue Zahlen der vergangenen Saison gab die Stadt in ihrer aktuellen Mitteilung nicht an, nur so viel: „Insgesamt gab es 45 Winterdiensteinsätze“, wie der zuständige Abteilungsleiter Werner Knon zitiert wird.

Der Winterdienst, darauf weist die Stadt hin, sei eine Gemeinschaftsleistung: „Vor der eigenen Tür müssen Grundstücks- und Hauseigentümer sowie Mieter oder Pächter dafür sorgen, dass niemand ins Rutschen kommt.“ Dies regelt die Gehwegreinigungssatzung der Stadt. Die Satzung sowie ein mehrsprachiges Merkblatt kann man unter www.mannheim.de, Stichwort Winterdienst, abrufen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.11.2020