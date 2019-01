Stadt gibt bei Kita-Förderung nach

Neuanfang bei der Förderung von freien Trägern im Kindergartenbereich: Die Stadt ändert nach Verhandlungen mit Betroffenen und politischem Druck ihr Vorgehen und erhöht die Zahlungen an die Träger deutlich. Der zuständige Ausschuss für Bildung hat der Vorlage der Verwaltung in der vergangenen Woche mit großer Mehrheit zugestimmt, bei den Betroffenen stößt sie ebenfalls auf Zustimmung. Anfang Februar muss nun noch der Gemeinderat zustimmen – das gilt als sicher.

Es geht um die Systematik der Förderung und um eine Menge Geld. Im Jahr 2017 hatte die Stadt die Förderung der freien Träger neu geregelt. Wer in Mannheim eine Krippe oder einen Kindergarten bauen oder sanieren wollte, der konnte einfach in einer Tabelle nachsehen. Dort waren Förderbeträge festgeschrieben, die die Stadt an die Träger auszahlt. Das sollte für Übersichtlichkeit sorgen.

Die Neuregelung hatte allerdings einen ganz anderen Effekt: Die beiden großen freien Träger, die evangelische und die katholische Kirche, haben seitdem deutlich zurückhaltender in Sachen Neubauten agiert. Beide Kirchen betreiben zusammen die Mehrzahl der Kindergärten in Mannheim. Viele der Gebäude sind in die Jahre gekommen und müssen saniert oder durch neue ersetzt werden. Doch die Kirche plante plötzlich für Einrichtungen mit aktuell vier Gruppen Neubauten mit nur noch drei Gruppen. Grund: Alles andere rechne sich nicht.

Politik hat Druck gemacht

Schon im Mai wandte sich daraufhin die CDU an die Stadtverwaltung und warf die Frage auf, ob die Neuregelung womöglich den Neubau von Kindergärten verhindere. Es folgten Anträge auch von SPD, Grünen und Mannheimer Liste zu dem Thema. Zudem gab es Gespräche zwischen Vertretern der Kirchen und Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb. Im Ergebnis stellt das Rathaus die Förderung zumindest teilweise wieder um – und erhöht sie deutlich.

Nach der bisherigen Richtlinie zahlte die Stadt für einen Ersatzneubau pro Krippengruppe 300 000 Euro und pro Kindergartengruppe 350 000 Euro. Künftig sollen es in der Krippe bis zu 504 000 und im Kindergarten bis zu 588 000 Euro pro Gruppe sein. Alle zwei Jahre sollen anhand des Baukostenindex Anpassungen ausgehandelt werden.

In der Debatte im Ausschuss betonte Fachbereichsleiter Peter Schäfer, dass es nötig gewesen sei, die offenen Fragen Schritt für Schritt abzuhandeln, um voranzukommen. Die neue Förderrichtlinie umfasst nur die Ersatzneubauten – wenn also ein Kindergarten abgerissen und dafür ein neuer gebaut wird. Will ein Träger einen zusätzlichen Kindergarten bauen, bleibt es bei den bisherigen Regelungen, das Gleiche gilt für Sanierungen. Zudem bleibt die Förderung der Betriebskosten unverändert. Zu diesen Punkten soll es noch weitere Gespräche geben.

Wie deutlich die jetzigen Änderungen bereits sind, rechnet die Stadt selbst in ihrer Beschlussvorlage vor. In Friedrichsfeld hatte die evangelische Kirche geplant, einen heute viergruppigen Kindergarten durch einen neuen, dreigruppigen zu ersetzen. Dafür hätte sie gut eine Million Euro Förderung bekommen. Jetzt plant die Kirche einen Ersatzbau mit vier Gruppen, den die Stadt mit 2,3 Millionen Euro fördert.

Die Neuregelung sei „eine gute Basis“, sagte Steffen Jooß, Verwaltungsdirektor der evangelischen Kirche. Zuletzt sei die Förderung prozentual auf die Gesamtkosten viel zu niedrig gewesen, gerade im Vergleich zu anderen Städten. Das sei nun deutlich verbessert.

„Große Herausforderung“

„Wir sind dankbar, dass nachjustiert wurde und jetzt für Kita-Ersatzbauten mehr Geld in die Hand genommen wird“, sagte Eckhard Berg, Geschäftsführer der Katholischen Gesamtkirchengemeinde. Allerdings weist er darauf hin, dass bei kombinierten Sanierungs- und Neubauprojekten die Förderquote weiter unter den üblichen 70 Prozent bleibe. So will die katholische Kirche auf dem Almenhof einen fünfgruppigen Kindergarten durch einen Neubau ersetzen und eine zweigruppige Krippe neu dazubauen. Im Ganzen fördere die Stadt dieses Projekt mit 60 Prozent der Kosten – die Finanzierung bleibe für die Kirche darum „eine große Herausforderung“.

