Stadt hat große Pläne für Bahnnetz

Mannheim.Die Stadt plant einen weiteren Ausbau des Straßenbahnnetzes. Langfristig sei eine „Konversionslinie“ vorgesehen, die das Benjamin Franklin Village mit dem Glücksteinquartier verbinde, sagte der Erste Bürgermeister Christian Specht am Rande einer Pressefahrt mit der neuen Stadtbahn Nord (davon berichteten wir in der gestrigen Ausgabe).

Der Ausbau soll in mehreren Etappen erfolgen. Als Erstes würden die Straßenbahnschienen beziehungsweise die Haltepunkte am Hauptbahnhof erweitert, so Specht. „Fertig sein muss das Ende 2022/Anfang 2023, rechtzeitig zur Buga.“ Bei der Bundesgartenschau werden Besucher aus ganz Deutschland erwartet, von denen sehr viele mit dem Zug nach Mannheim reisen dürften. Beginnen können die Arbeiten am Hauptbahnhof laut Specht aber erst, wenn es die Sanierung der Hochstraße Süd in Ludwigshafen erlaubt. Denn die hat auch Auswirkungen auf den Straßenbahnverkehr über den Rhein. Einen konkreten Zeitplan gibt es hier noch nicht.

Hoffnung auf Bundeshilfen

Nach dem Hauptbahnhof solle der Käfertaler Bahnhof umgebaut werden, kündigte Specht an. Als Nächstes sei dann eine Straßenbahn ins neue Benjamin-Franklin-Wohnviertel vorgesehen. Den Schlusspunkt bilde die Verbindung zum Glücksteinquartier südlich des Hauptbahnhofs. Alles fertig sein werde wohl erst Ende der 2020er Jahre, ergänzte Marcus Geithe, Geschäftsführer der MVV Verkehr GmbH. Specht äußerte indes die Hoffnung, dass es mit Hilfe des Bundes auch schneller gehen könne. Immerhin solle Mannheim Modellstadt für den Öffentlichen Nahverkehr werden, wie ihm gerade bei seinem Besuch im Umweltministerium bestätigt worden sei. Als zukunftsweisend bewertete der Erste Bürgermeister auch die vereinbare Kooperation mit Heidelberg und Ludwigshafen. sma