Stadt hebt Grillverbot auf

Grillen am Strandbad ist jetzt wieder erlaubt. Die Stadt hob am Dienstag ihr zwischenzeitlich verhängtes Verbot wieder auf. Zur Begründung verwies sie auf die veränderte Wetterlage, mit der sich die Waldbrandgefahr verringert habe. Daher seien die Verbotsschilder vor der Grillwiese wieder entfernt worden, teilte der städtische Fachbereich Sport und Freizeit mit. Er rief Strandbadbesucher indes dazu auf, die Regeln für die Nutzung einzuhalten. In einer Satzung ist unter anderem festgelegt, was beim Grillen in dem unter Naturschutz stehenden Gebiet beachtet werden muss. sma

Info: Die Strandbadsatzung ist unter https://bit.ly/2YMkcf8 zu finden

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.08.2019