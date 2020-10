Stadt hilft Jugendlichen beim Übergang in den Beruf

Um Jugendlichen bei einem möglichst reibungslosen Wechsel von der Schule in eine Ausbildung zu helfen, investiert die Stadt jährlich mehr als eine Million Euro ins „Übergangsmanagement Schule und Beruf“. Auch im kommenden Jahr wird das der Fall sein. Das beschloss der Bildungsausschuss des Gemeinderats einstimmig. Mit den zur Verfügung stehenden rund 1,07 Millionen Euro werden beispielsweise Programme wie Ausbildungslotsen finanziert, die mit fast 566 000 Euro den größten Anteil einnehmen. Das Unterstützungsangebot richtet sich an Neunt- und Zehntklässler an Real-, Werkreal- und Gemeinschaftsschulen. Die Stadt beauftragt mit der Umsetzung freie Bildungsträger.

In vielen Fällen gestalte sich der Übergang von der Schule in den Beruf „schwierig oder ist gefährdet“, so Bildungsbürgermeister Dirk Grunert. Das Übergangsmanagement ermögliche eine „individuelle Beratung und entsprechend gut koordinierte Begleitung“. Gerade in unsicheren Zeiten, wie jetzt in der Corona-Pandemie, habe das Übergangsmanagement „noch einmal an Bedeutung gewonnen“, hob Lutz Jahre, Leiter des städtischen Fachbereichs Bildung, im Ausschuss hervor.

Konzept für Stadtjugendring

Je 230 000 Euro mehr erhält der Stadtjugendring (SJR) in diesem und im kommenden Jahr. Regulär stehen ihm 1,12 Millionen Euro zur Verfügung. Die zusätzlichen Gelder hat der Gemeinderat bei den Haushaltsberatungen an die Bedingung geknüpft, dass Stadt und SJR ein umfassendes Konzept entwickeln. Das ist passiert, die Ergebnisse stellte die Verwaltung dem Bildungsausschuss vor. Ausführliche Aufgabenbeschreibungen gehen beispielsweise auf Jugendverbandsarbeit, Jugendkulturzentrum forum, misha als schulbegleitendes Bildungsangebot oder 68Deins! als Beteiligungsmodell für Kinder und Jugendliche ein. Beschlossen hat der Gemeinderat auch eine Dynamisierung der Finanzmittel. Die Zuschüsse sollen einmalig 2020 um fünf Prozent und danach jährlich um zwei angehoben werden. Damit, so Grunert, wolle man „die Arbeit des Stadtjugendrings und seiner Einrichtungen nachhaltig sicherstellen“. Der Ausschuss billigte das Vorgehen einstimmig, das letzte Wort hat der Gemeinderat.

Zusätzliche Krippengruppe

Ein Kinderhaus mit zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen soll in der Fritz-Salm-Straße 18 im Stadtteil Neckarstadt-Ost entstehen. Dafür hat der Gemeinderat bereits einen Pauschalzuschuss von 1,56 Millionen bewilligt. Jetzt hat der Investor Wipfler mitgeteilt, dass er das geplante Angebot um eine Krippengruppe mit zehn Ganztagsplätzen erweitern möchte. Mit dem sechsgruppigen Kinderhaus stünden nach der Umsetzung 90 Ganztagsplätze zur Verfügung, teilt die Verwaltung mit. Allerdings ist unklar, bis wann die Pläne realisiert werden, das Projekt befinde sich noch in der Entwicklungsplanung. Der Ausschuss empfahl, für den Bau der dritten Krippengruppe zusätzlich zur bereits beschlossenen Förderung den Pauschalzuschuss für Krippengruppen in Höhe von 300 000 Euro zu gewähren. Damit würde sich die Gesamtfördersumme auf maximal 1,95 Millionen Euro erhöhen. Das letzte Wort hat der Gemeinderat.

13. Eltern-Kind-Zentrum

Seine Zustimmung gegeben hat der Ausschuss am 16. Juli bereits für die Einrichtung eines weiteren Eltern-Kind-Zentrums am Standort Maria Hilf in der Karl-Blind-Straße auf dem Almenhof. Jetzt empfahl er dem Gemeinderat auch, Fördermittel von maximal knapp 290 000 Euro zur Verfügung zu stellen. Träger ist die katholische Kirchengemeinde. Sie errichtet an dem Standort einen Neubau in Form eines Ersatzbaus mit Erweiterung für eine siebengruppige Kindertageseinrichtung. Die zusätzlichen Räume für das neue Eltern-Kind-Zentrum sollen in den Neubau integriert werden. bhr

