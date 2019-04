Stadt informiert über Lärmschutz beim 25. Jubiläum der Time Warp am Wochenende

Mannheim.Mannheim wird von Samstag auf Sonntag wieder zum Techno-Mekka, wenn die Time Warp auf dem Maimarktgelände stattfindet. Das Festival feiert dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum, erwartet werden mehr als 18.000 Besucher aus ganz Europa. Als UNESCO City of Music wird Mannheim Veranstaltungsort sein, teilte die Stadt mit. Gleichzeitig sollen die Bürgerinnen und Bürger durch das Festival so wenig wie möglich beeinträchtigt werden.

Um Lärmbeeinträchtigungen durch das Techno-Event zu reduzieren, werde wie im vergangenen Jahr auch eine Containerwand zum Lärmschutz herangezogen. „Dadurch soll verhindert werden, dass sich der Schall in Richtung der Wohnbebauung ausbreitet“, erklärt Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht.

Da sich das Konzept 2018 bewährt hat, werde es dieses Jahr erweitert: Nicht nur vor dem gläsernen Pavillon, sondern auch vor den Musikzelten wird die Containerwand errichtet. Zugleich soll der Veranstalter durch Ordnungspersonal sicherstellen, dass die Türen im Bereich der Maimarkthalle geschlossen bleiben, damit Lärm nicht ungehindert nach außen dringt.

Um die Auswirkungen durch Lärm weiter zu minimieren, sollen sogenannte Molton-Verkleidungen, Ableitbleche an Belüftungsanlagen, Lärmschutzwände und Schallschleusen zum Einsatz kommen.

Die Stadt Mannheim lässt während des Festivals im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Geräuschemissionen überwachen. Dazu wurden mit dem Veranstalter begleitende Schallmessungen durch einen unabhängigen Messingenieur vereinbart. So können bei eventuellen Beschwerden sofort die gemessenen Werte herangezogen werden, heißt es in einer Mitteilung. „Falls die Grenzwerte objektiv überschritten werden, wird die Stadt unverzüglich eine Reduktion der Lärmpegel veranlassen“, so Specht.

Während der Veranstaltung ist eine Service-Hotline eingerichtet. Unter der Rufnummer 0621/42509-85 sind Mitarbeiter des Veranstalters durchgängig erreichbar. Im Hintergrund sind Vertreter der Polizei und des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung der Stadt Mannheim tätig, die die Veranstaltung während der gesamten Dauer überwachen.