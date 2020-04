Stadt klärt auf über Mundschutz

Die Stadt Mannheim hat am Wochenende die neuen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zum Mund-Nasen-Schutz aufgegriffen und an die Bürger weitergegeben. Demnach könne ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine selbst genähte Mund-Nasen-Bedeckung Tröpfchen abfangen, die man etwa beim Sprechen oder Husten ausstoße. Das Risiko, eine andere Person auf diesem Weg anzustecken, könne so verringert werden, betont die Stadtverwaltung. Es gebe allerdings keine hinreichenden Belege dafür, dass ein MNS oder eine Behelfsmaske einen selbst vor einer Ansteckung durch andere schütze. Auf keinen Fall dürfe das Tragen eines MNS oder einer Behelfsmaske dazu führen, dass Abstandsregeln nicht mehr eingehalten würden.

Anbieter von Masken weist die Stadt zudem darauf hin, dass bei der Werbung dafür nicht der Eindruck entstehen dürfe, es handle sich um ein Medizinprodukt oder um Schutzausrüstung. imo

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.04.2020