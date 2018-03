Stadt könnte einspringen

Anzeige

Mannheim.Die gelbe Wertstofftonne ist am Donnerstagabend wieder in den Blickpunkt geraten: In einer Pressemitteilung teilte die Stadt mit, dass sie bereit sei, die Einsammlung, Verwertung und Entsorgung der Wertstoffe für das gesamte Stadtgebiet sicherzustellen. Bisher ist die städtische Abfallwirtschaft für nur 22 Prozent des Stadtgebiets zuständig. In den anderen Gebieten sammelt die Firma Knettenbrech und Gurdulic die Wertstoffe ein. Dies tut sie im Auftrag der ELS Europäische Lizensierungssysteme GmbH. Diese hat beim Amtsgericht Bonn einen Antrag auf Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet - Knettenbrech und Gurdulic erwägt laut Stadt deshalb, keine Leistungen mehr für die ELS zu erbringen. Das gelte ebenfalls für das Unternehmen Alba, das die Wertstoffe sortiert und verwertet.

Die Finanzierung der zusätzlichen Leistungen soll, so die Verwaltung, zunächst aus dem für 2018 zugewiesenen Zuschuss der Stadt an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft erfolgen - jedoch maximal bis zu einer Höhe von einer Million Euro. Die Abfallwirtschaft werde Maßnahmen einleiten, um die entstehenden Kosten von den Dualen Systemen, insbesondere von ELS, von anderen Beteiligten oder aus der beim Umweltministerium Baden-Württemberg hinterlegten Sicherheitsleistung zurückzuerhalten, hieß es weiter.

Die Stadt spricht in ihrer Mitteilung vom „Versagen des Dualen Systems“. Die eingetretene Situation zeige einmal deutlich, dass die Verantwortung für die Entsorgung der privaten Haushalte keinesfalls der Privatwirtschaft überlassen werden dürfe, da im Falle einer Insolvenz unmittelbar die Kommune eintreten müsse, um eine geordnete Entsorgung aufrecht zu erhalten. stp