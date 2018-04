Stadt lädt Bürger in die U-Halle ein

Anzeige

Einen Blick in die Zukunft können interessierte Mannheimer am heutigen Samstag auf dem Spinelli-Gelände werfen. Stadt und Bundesgartenschaugesellschaft laden die Öffentlichkeit zur Bürgerversammlung „Natur erleben – Spinelli bewegen“ über den aktuellen Planungsstand für die Konversionsfläche ein. Nach der Begrüßung um 15 Uhr in der U-Halle auf dem Gelände der Spinelli Barracks haben die Besucher von 15.20 Uhr an Zeit, sich mit Experten auszutauschen. Im Mittelpunkt der Diskussionen stehen die Themen Grünzug, Städtebau, Klima, Mobilität, Natur, Stoffkreisläufe und Gemeinschaft. Ende der Veranstaltung ist um 18 Uhr.

Mit dem Spinelli-Gelände könne Mannheim nicht nur die Lücke im stadtumspannenden Grünzug Nordost vom Luisenpark zu den Vogelstangseen schließen: Am Rande dieses grünen Bandes werde auch ein neues Quartier entwickelt, das urbanes, vielfältiges Wohnen am Park biete, schreibt die Stadt in ihrer Einladung. Für einen direkten Zugang ist die U-Halle heute ab 14.30 Uhr geöffnet. Der Zugang und das Verlassen des Spinell-Geländes erfolgen über einen Eingang an der Talstraße (siehe Karte). red/stp