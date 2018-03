Stadt lässt elf Bäume zurückschneiden

Anzeige

Mannheim.Acht Silberweiden und zwei Eschenahorn-Bäume am Bellenkrappen im Waldpark müssen bis auf einen Meter Höhe zurückgeschnitten werden, eine Pappel muss auf voraussichtlich acht Meter Höhe zurückgeschnitten werden. Das gab die Stadtverwaltung jetzt bekannt. Die Arbeiten werde die Firma MB Baumdienste im Auftrag der Stadt an diesem Freitag, 16. März, ausführen. Die Bäume sind laut Verwaltung stark bruchgefährdet und stehen in einem stark von Besuchern frequentierten Bereich. Damit man dort weiterhin sicher spazieren gehen und sich aufhalten könne, würden die Bäume jetzt zurückgeschnitten.

Der Fachbereich Grünflächen und Umwelt hat dafür die erforderliche artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung beim Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) eingeholt. Ein artenschutzrechtlicher Sachverständiger des RP werde die Arbeiten am Freitag begleiten, hieß es.