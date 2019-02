Stadt lässt wieder abschleppen

Rücksichtslos auf Gehwegen abgestellte Autos oder zugeparkte Feuerwehrzufahrten – gegen diese und weitere Parkverstöße geht der städtische Ordnungsdienst heute, 15. Februar, erneut mit einer schwerpunktmäßigen Abschleppaktion vor.

„In der Neckarstadt wird das die inzwischen siebte Abschleppaktion seit vergangenem August sein“, berichtet Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht. „Bislang haben wir bei diesen Schwerpunktkontrollen schon mehr als 100 Mal den Abschleppdienst kommen lassen. Und auch diesmal werden wir diejenigen, die sich noch immer als schwer belehrbar zeigen und rücksichtslos ihre Fahrzeuge abgestellt haben, ins Visier nehmen und entfernen lassen.“

Weitere Aktionen sollen folgen

Vier Teams des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung werden heute zwischen 18 und 21 Uhr die Neckarstadt überprüfen. Sie legen besonderes Augenmerk auf Fahrzeuge, die im Haltverbot, auf Gehwegen, an unübersichtlichen Ecken oder in Feuerwehrzufahrten unzulässig parken. Im Abschleppfall werden 242 Euro Kosten (157 Euro bei Leerfahrten) fällig sowie eine Verwaltungsgebühr von etwa 33 Euro. Ein Verwarnungsgeld von 25 bis 35 Euro je nach Verstoß kommt hinzu. Die letzte Abschleppaktion wurde Ende Januar in der Innenstadt durchgeführt. In den kommenden Monaten sollen weitere folgen. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019